Cette semaine à Ottawa: plusieurs pas en avant pour la francophonie

Cette semaine dans l’actualité politique canadienne: départ de François Legault; Patrimoine canadien reconnaît ses torts. Des financements pour la francophonie. Les Premières Nations cries demandent l’intervention du gouvernement fédéral et de l’Ontario pour régler une crise sanitaire. Mark Carney en Chine.

François Legault

Mercredi 14 janvier, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé son départ prochain comme chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) et premier ministre de la province, affirmant vouloir agir pour le bien de son parti et du Québec après près de 30 ans en politique.

Il restera en poste jusqu’à l’élection d’un nouveau chef de la CAQ, un parti affaibli par de mauvais sondages, des défaites électorales et la démission de plusieurs députés.

Malgré avoir longtemps assuré qu’il se représenterait en 2026, il a reconnu que la population souhaitait un changement de leadership.

Fondateur et unique chef de la CAQ depuis 2011, il a rappelé en conférence de presse ses deux gouvernements majoritaires, la gestion de la pandémie et l’adoption de lois majeures sur la laïcité et la langue française.