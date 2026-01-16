Marc Miller reconnaît l’obligation de consulter les francophones

Le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, Marc Miller, reconnaît que c’était la «bonne chose à faire» de ne pas porter en appel une récente décision de la Cour d’appel fédérale. Un juge a reconnu en décembre que Patrimoine canadien (PCH) avait enfreint son obligation de consulter une communuté francophone minoritaire.

Le ministre Marc Miller a confirmé à Francopresse que de ne pas faire appel était la «bonne chose à faire».

«Je pense que PCH reconnaît ce que le département doit faire dorénavant. Le juge a noté qu’on faisait un peu mieux», a-t-il fait valoir.

Entente de financement avec le gouvernement provincial

Devant la Cour fédérale cet automne, le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador a accusé Patrimoine canadien de ne pas avoir respecté ses obligations en matière d’éducation en français.

Le Conseil contestait notamment la conclusion d’une entente de financement avec le gouvernement provincial sans avoir consulté la communauté francophone.