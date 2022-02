Célébrons les femmes noires dans les médias!

Edvirge Prédestin travaille dans les relations publiques et presse. Pour elle, inspirer la jeune génération est crucial. «Cette réunion est l’occasion de parler des obstacles et comment on les a surmontés. Il faut donner du courage et de l’inspiration à léguer aux prochaines générations.»

Des femmes pionnières

«Nous sommes des modèles de femmes noires dans la communication, car encore peu nombreuses», explique Alison Vicrobeck. «Des jeunes filles sont venues me voir en me disant que je représente un modèle à suivre. C’est très inspirant.»

«On doit célébrer les femmes noires qui font des choses extraordinaires et leur contribution», se réjouit Loanna Thomaseau. «Je parle des femmes qui ont franchi des barrières, et qui excellent dans leur domaine. Elles sont bien présentes et doivent être mieux représentées.»

Dada Gasirabo conclut que «le combat mené par les femmes noires dans les médias profite à toutes».

«Alors il faut les soutenir, notamment à travers notre travail à Oasis. Nous avons le pouvoir en nos mains, travaillons ensemble pour changer la rhétorique.»