Oasis organise des soirées sur les féministes du monde

Il s’agit de donner la possibilité aux femmes francophones du Grand Toronto touchées par la violence, physique, comme psychologique, d’améliorer leur situation et devenir autonomes.

L’association a d’ailleurs cinq mots d’ordre pour réussir sa mission: le respect, la justice sociale, l’intégrité, le féminisme, et la diversité.

En 20 ans d’existence, l’association a étendu ses champs d’action, se tournant notamment vers le soutien aux femmes immigrantes et réfugiées, l’appui à la Cour familiale, la préparation à la vie professionnelle, le soutien au logement, et enfin la liaison communautaire, la prévention et la sensibilisation.

Toutes et tous concerné(e)s

Les soirées Femmes du monde sont ouvertes à toutes et tous. Les hommes sont invités à prendre la parole et à participer.

«C’est l’éducation des jeunes garçons qui est en jeu», explique Denise, la co-organisatrice de l’événement de la semaine dernière. «Ils doivent contribuer à faire de la société un espace de liberté et de sécurité pour la femme.»

Depuis quelques années, Oasis a mis sur pied un Comité d’hommes «alliés», et de la sensibilisation se fait dans les écoles sur le consentement ou encore la cyber-intimidation.