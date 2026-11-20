Le premier ministre Mark Carney participait pour la première fois au Sommet de la Francophonie, qui s’est tenu à Phnom Penh au Cambodge du 14 au 16 novembre.
Le Canada y a été officiellement désigné pays hôte de l’édition de 2028, qui se déroulera à Ottawa.
L’une des grandes annonces concernant la francophonie minoritaire canadienne a été l’admission du Manitoba comme membre observateur de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
Défense contre l’IA et la tech : Le premier ministre a plaidé pour la défense du français face aux géants technologiques et invité les pays francophones à s’associer au Canada pour tirer profit d’une utilisation responsable de l’IA.
Rendez-vous courtois avec Québec : Sur le plan intérieur, sa première rencontre avec le nouveau premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, a débouché sur des engagements de collaboration, dont le soutien d’Ottawa à un grand rendez-vous économique francophone au Québec en 2027.
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Les deux dirigeants ont également abordé l’immigration, mais sans trouver de solution aux différends entre Ottawa et Québec.
Rebondissement : L’élection du secrétariat général de l’OIF, a été reportée d’un an. Le blocage venait de la rivalité entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23 (mouvement de rebelles armés) et avait menacé de quitter l’OIF si Louise Mushikiwabo était reconduite.
Carney en Chine: les tarifs stagnent, mais pas les exportations canadiennes
Au sommet de l’APEC en Chine, Mark Carney a rencontré Donald Trump lors d’un très court entretien non prévu à l’agenda. Ils ont fait le point sur le commerce canado-américain.
Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre les travaux et de rester en contact. Mark Carney estime qu’un accord aurait dû être conclu il y a six mois, mais il refuse de signer une entente défavorable au Canada, soulignant que la relation avec Washington est bien plus vaste et complexe.
Avec la Chine : La veille, le premier ministre Carney avait conclu avec le président chinois, Xi Jinping, une entente rétablissant l’accès au marché chinois pour la grande majorité des produits canadiens visés par des droits de douane, dont l’équivalent d’environ 400 millions de dollars d’exportations de porc et de produits de la mer.
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Le bureau du premier ministre a précisé que le Canada n’ouvrira aux investissements chinois que certains secteurs, comme l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’énergie et une partie des services financiers, en excluant notamment les minéraux critiques pour des raisons de sécurité nationale.
La composition du conseil sur l’intelligence artificielle et la culture dévoilée
Jeudi 19 novembre, le ministre de la Culture et de l’Identité canadiennes, également responsable des Langues officielles, Marc Miller, et le ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique, Evan Solomon, ont annoncé la composition du Conseil consultatif sur l’intelligence artificielle et la culture à la suite du premier Sommet national sur l’IA et la culture, qui a eu lieu en mars dernier à Banff, en Alberta.
Adaptation : Il devra aider le gouvernement et le milieu culturel à s’adapter aux changements rapides qu’engendre l’IA. Il offrira notamment des analyses et des conseils pour orienter la mise en œuvre de la Stratégie nationale en matière d’IA, dévoilée en juin dernier par le gouvernement fédéral. Les défis que rencontre le secteur culturel, mais aussi les occasions d’innovation qu’un développement responsable de l’IA peut offrir aux industries créatives seront à l’avant-plan.
Ce Conseil réunit 12 personnes de divers milieux liés à la culture ou à l’IA: Samuel Bischoff (Guilde canadienne des réalisateurs), Jeremy de Beer (professeur à l’Université d’Ottawa), Jonathan Dewar (Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations), Stéphanie Hénault (Association nationale des éditeurs de livres), Yves Jacquier (Ubisoft La Forge), Samantha Kaine (IMPACT), Pascale Landry (Compétence Culture), Margaret McGuffin (Éditeurs de Musique au Canada), Brenda O’Farrell (Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire et Quebec Community Newspapers Association), Sean Power (Musical AI), Amor Provins (Alberta Machine Intelligence Institute) et Afsoon Soudi (Creative AI Hub, Université métropolitaine de Toronto).
Loi sur le divorce: l’aliénation parentale supprimée
Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a terminé le 16 novembre l’étude article par article du projet de loi C-223, qui vise à moderniser la Loi sur le divorce.
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Lors de la séance, la députée libérale Lisa Hepfner, qui parraine le projet de loi, a obtenu le retrait de quatre articles (concernant la réconciliation, les preuves obtenues de l’enfant et le déménagement) en échange d’un consensus entre les partis. Elle a aussi fait adopter des amendements qui recentrent le texte sur l’intérêt de l’enfant.
«Il ne s’agit pas d’équité pour les parents, il s’agit de ce qui est le mieux pour l’enfant», a-t-elle plaidé devant le comité, cette semaine.
Disparition de la notion «d’aliénation parentale» : Selon La Presse canadienne, l’Association nationale Femmes et Droit (ANFD) déplore que les dispositions sur l’aliénation parentale aient disparu du texte.
Cette notion, selon la définition de l’association, «est un concept controversé utilisé dans les litiges familiaux pour décrire les situations où un·e enfant rejette un parent. Les juges peuvent qualifier un·e enfant d’«aliéné·e» s’iel s’oppose aux contacts, même lorsqu’il existe des raisons légitimes à ce rejet, comme des antécédents documentés de violence familiale».
L’ANFD reproche notamment au comité d’avoir supprimé les clauses plutôt que de les amender et de n’avoir entendu aucune victime.
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Lisa Hepfner a plutôt souligné que le projet de loi comporte quand même des avancées, dont la suppression de la règle du «parent amical» : les conservateurs ont tenté de la conserver, mais leur amendement a été rejeté de justesse. Ce concept désigne le parent qui encourage la relation de l’enfant avec l’autre parent.
Étude pancanadienne lancée par le ministre : Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, Sean Fraser, qui s’était «personnellement engagé» à étudier la question, selon Lisa Hepfner, a annoncé le 19 novembre une étude interdisciplinaire à l’échelle du pays.
Celle-ci aura pour but de déterminer comment renforcer la Loi sur le divorce pour protéger les enfants et les familles touchés par la violence familiale.
Cette étude recueillera les points de vue des gouvernements provinciaux et territoriaux, des organisations en quête d’équité, des spécialistes de la violence familiale, des avocats en droit de la famille, des universitaires et des jeunes. Elle évaluera l’efficacité des réformes de 2021.
Le ministère précise que toute modification devra être fondée sur des données probantes et élaborée avec les provinces et les territoires, puisque le droit de la famille est un domaine de compétence partagée. Le projet de loi doit maintenant franchir l’étape du rapport à la Chambre, puis le Sénat, avant de devenir loi.
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Mike Morrice devient le chef du Parti vert
Le Parti vert du Canada a élu l’ancien député fédéral Mike Morrice à sa tête le 14 novembre. Il était le seul candidat en lice après le retrait de Nira Dookeran en septembre.
Mike Morrice a été député fédéral de Kitchener–Centre en Ontario, de 2021 à 2025. Il succède à Elizabeth May, qui avait annoncé son intention de se retirer. Elle reste députée de Saanich–Gulf Islands, en Colombie-Britannique.
Il a assuré en conférence de presse qu’un nouvel élan anime le parti pour rendre la vie plus abordable tout en s’attaquant aux «géants du pétrole et du gaz».
Il veut reprendre Kitchener-Centre dès que possible, estimant qu’il est important que le chef du parti siège à la Chambre des communes.
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