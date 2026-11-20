Le premier ministre Mark Carney participait pour la première fois au Sommet de la Francophonie, qui s’est tenu à Phnom Penh au Cambodge du 14 au 16 novembre.

Le Canada y a été officiellement désigné pays hôte de l’édition de 2028, qui se déroulera à Ottawa.

L’une des grandes annonces concernant la francophonie minoritaire canadienne a été l’admission du Manitoba comme membre observateur de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Défense contre l’IA et la tech : Le premier ministre a plaidé pour la défense du français face aux géants technologiques et invité les pays francophones à s’associer au Canada pour tirer profit d’une utilisation responsable de l’IA.

Rendez-vous courtois avec Québec : Sur le plan intérieur, sa première rencontre avec le nouveau premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, a débouché sur des engagements de collaboration, dont le soutien d’Ottawa à un grand rendez-vous économique francophone au Québec en 2027.