Camp de l’Avent: rencontres édifiantes pour les jeunes

Une cinquantaine d’élèves des 13 écoles secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir ont pris part à des moments de réflexion, de collaboration et de partage lors du camp de l’Avent qui a eu lieu les jeudi 24 et vendredi 25 novembre à l’école secondaire Monseigneur-de-Charbonnel, à Toronto.

L’activité visait à préparer à l’Avent, «cette période d’attente et d’espérance face à l’avènement du Christ, où l’on prépare son coeur à fêter Noël».

Par la suite, les participants ont la mission de retourner dans leur école respective afin de faire rayonner auprès de leurs pairs le thème pastoral annuel À plusieurs, nous sommes un.

Marche en ville

Les élèves ont participé à une marche de prière au centre-ville de Toronto.

À travers un parcours choisi, les élèves ont pu voir de près les iniquités et les maux qui touchent de nombreuses personnes, jeunes et adultes, tout en découvrant des lieux de soutien où chacun est accueilli avec respect et dignité afin d’être accompagné et soutenu.