Bricolons avec le bonhomme en pain d’épices!

Si vous vous dites que ce pain, la maison et les biscuits ne sont pas très santé, tout dépendra des ingrédients qu’on utilise dans la recette. La mélasse est riche en fer et les différentes épices ont de nombreuses vertus.

Il y trouve son conte, le bonhomme

La popularité du bonhomme en pain d’épices dans les pays anglo-saxons s’explique, semble-t-il, grâce à un conte datant de 1875 et qui s’appelle Le petit bonhomme en pain d’épices.

Ce conte raconte l’histoire d’un couple âgé et sans enfants. Un jour, la femme a faim et décide de faire cuire un bonhomme en pain d’épices. Elle le retire du four pour lui donner des yeux, un nez, une bouche et pour lui dessiner des vêtements. Mais quand elle s’apprête à le manger, le biscuit se lève et s’enfuit à toutes jambes.

La dame et son mari se lancent à sa poursuite, mais n’arrivent pas à le rattraper. Entre-temps, le biscuit en cavale rencontre toutes sortes d’animaux sur sa route. Tous veulent le manger, mais il les nargue en disant: «Cours, cours, aussi vite que tu peux, tu ne m’attraperas pas, je suis le bonhomme en pain d’épices.»