Le sapin de Noël et le gui : depuis plus de 400 ans

Branche de sapin

En Pologne, une autre tradition a pris naissance: celle de placer une branche de sapin au-dessus d’une porte ou d’un endroit où les gens se réunissaient.

Cette branche signifiait qu’on était sauvé. On lui donna le nom de «mistle», emprunté du mot allemand signifiant une branche, et l’on décora cette «mistle» avec des pommes, des noisettes, des biscuits, du papier et des signes de souhaits de prospérité.

En France, on plaçait une plante parasite du nom de gui (mistletoe), dont la plante femelle offrait des baies blanches, mais son origine est un peu obscure. Plusieurs pensent que le mot gui est à l’origine du mot guirlande.

L’utilisation de houx, dont les baies sont rouges, nous vient de nos ancêtres gaéliques.