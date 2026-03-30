Belles rencontres à la Journée familiale de la Semaine de la francophonie

Journée de la famille semaine de la francophonie 2026
Autour de l'ouvrage Un livre, une communauté: une activité lors de la Journée de la famille au Collège Boréal. Photos: Anna Vigne, l-express.ca
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Publié 30/03/2026 par Anna Vigne

L’ambiance était à la fête en cette Journée familiale et fin de la Semaine de la francophonie de Toronto, au Collège Boréal ce samedi 28 mars. Une célébration de la diversité et de la richesse de la communauté à travers un marché d’artisanat, un panel de discussions et du divertissement pour petits et grands!

«On a beaucoup misé sur cette journée, parce qu’on croit énormément à l’importance des rencontres physiques», explique Carole Nkoa, vice-présidente régionale pour le Collège Boréal, qui co-organisait le Semaine avec le Centre francophone du Grand Toronto.

«L’idée, c’était de faire de cette semaine un vrai carrefour de rencontres. Et je pense que ça, on a vraiment réussi à le faire.»

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Atelier maquillage.
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Loisirs créatifs.

Et en effet, la communauté a répondu présent: «Aujourd’hui, on attendait environ 300 personnes, et elles sont venues. Cela montre que les familles ont vraiment envie d’activités en français pour leurs enfants.»

Les retrouvailles au Collège Boréal étaient multi-générationnelles. Pendant que les enfants profitaient des ateliers maquillage, coloriage et sportifs, les parents pouvaient flâner dans le marché d’artisanats.

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Des jeux pour les enfants.
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Jessica Longonya Maliamu, auteure du livre Quand le voile se déchire.
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Les représentants des camps Escuhisam à la foire communautaire.

Une conférence autour de l’ouvrage Un livre, une communauté, rédigé par des personnes aînées à l’initiative du Salon du livre de Toronto, a aussi été organisée.

Un élan communautaire qui motive et encourage pour le futur de la francophonie à Toronto.

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Un des auteurs de Un livre, une communauté.

«La Semaine de la francophonie, pour moi, c’est une véritable institution. Elle existe depuis plus de vingt ans, et la communauté en a besoin», poursuit Carole Nkoa. «On s’appuie beaucoup sur les institutions partenaires, mais j’aimerais aller plus loin.»

«Par exemple, avec la Coupe du monde qui approche, on pourrait créer d’autres moments pour la francophonie. Ou encore le 25 septembre (anniversaire du drapeau franco-ontarien), qui est une autre date symbolique.»

«Mon rêve serait d’avoir une programmation annualisée, pas seulement concentrée sur une semaine, mais répartie tout au long de l’année: autour du 24 juin, du 25 septembre, etc.»

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Deux jeunes profitant des installations de basket à la journée de la famille.

Un développement qui a un coût selon l’organisatrice. «C’est donc un rendez-vous à maintenir, mais surtout à stabiliser, notamment au niveau des ressources.» En effet, l’édition 2026 de la Semaine de la francophonie a coûté plus cher que prévu, les partenaires ont déboursé 50 000 $ pour des évènements qui en ont généré 41 500 $.

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