Belles rencontres à la Journée familiale de la Semaine de la francophonie

L’ambiance était à la fête en cette Journée familiale et fin de la Semaine de la francophonie de Toronto, au Collège Boréal ce samedi 28 mars. Une célébration de la diversité et de la richesse de la communauté à travers un marché d’artisanat, un panel de discussions et du divertissement pour petits et grands!

«On a beaucoup misé sur cette journée, parce qu’on croit énormément à l’importance des rencontres physiques», explique Carole Nkoa, vice-présidente régionale pour le Collège Boréal, qui co-organisait le Semaine avec le Centre francophone du Grand Toronto.

«L’idée, c’était de faire de cette semaine un vrai carrefour de rencontres. Et je pense que ça, on a vraiment réussi à le faire.»

Et en effet, la communauté a répondu présent: «Aujourd’hui, on attendait environ 300 personnes, et elles sont venues. Cela montre que les familles ont vraiment envie d’activités en français pour leurs enfants.»

Les retrouvailles au Collège Boréal étaient multi-générationnelles. Pendant que les enfants profitaient des ateliers maquillage, coloriage et sportifs, les parents pouvaient flâner dans le marché d’artisanats.