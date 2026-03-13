Des retrouvailles chaleureuses pendant la Semaine de la francophonie de Toronto

Cette année encore, Toronto s’animera au rythme de la Semaine de francophonie. Cet évènement communautaire financé par plusieurs partenaires est co-présidé par le Centre francophone du Grand Toronto et le Collège Boréal.

L’événement est placé sous le signe des «retrouvailles».

Du 18 au 28 mars vont s’enchaîner expositions, activités, déjeuner et conférences dans une ambiance chaleureuse et conviviale afin de voir la communauté se réunir et célébrer sa diversité ensemble.

Voici la programmation.

Mercredi 18 mars

De 10h à 11h30: Table ronde en ligne Accès à la justice, réalités et perspectives pour les nouveaux arrivants. Organisée par le Contre francophone du Grand Toronto, cette assemblée vise à aider les intervenants communautaires à faciliter l’accès à l’information juridique pour les nouveaux arrivants francophones.