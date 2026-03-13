Des retrouvailles chaleureuses pendant la Semaine de la francophonie de Toronto

Semaine de la francophonie de Toronto
L'affiche de la Semaine de la francophonie de Toronto 2026.
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Publié 13/03/2026 par Anna Vigne

Cette année encore, Toronto s’animera au rythme de la Semaine de francophonie. Cet évènement communautaire financé par plusieurs partenaires est co-présidé par le Centre francophone du Grand Toronto et le Collège Boréal.

L’événement est placé sous le signe des «retrouvailles».

Du 18 au 28 mars vont s’enchaîner expositions, activités, déjeuner et conférences dans une ambiance chaleureuse et conviviale afin de voir la communauté se réunir et célébrer sa diversité ensemble.

Voici la programmation.

Mercredi 18 mars

De 10h à 11h30: Table ronde en ligne Accès à la justice, réalités et perspectives pour les nouveaux arrivants. Organisée par le Contre francophone du Grand Toronto, cette assemblée vise à aider les intervenants communautaires à faciliter l’accès à l’information juridique pour les nouveaux arrivants francophones.

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De 10h 30 à 14h: Atelier pour enfants de création de drapeaux des pays francophones, au Centre ON y va Garo de l’école Gabrielle-Roy, 14 rue Pembroke.

De 12h à 16h: Foire des carrières de Glendon réservée aux étudiants et jeunes diplômés, qui peuvent rencontrer des recruteurs pour des postes bilingues. Au Centre d’excellence, campus Glendon de l’Université York, 2275, avenue Bayview.

Jeudi 19 mars

De 12h à 13h: Atelier en ligne sur le langage inclusif organisé par le Collège Glendon. La discussion interrogera la binarité de la langue française.

À 17h30: Cocktail d’ouverture officielle de la Semaine à l’Illuminarium, un lieu d’exception entre convivialité et expérience immersive dans le quartier de la Distillerie.

Illuminarium
Un salle de l’Illuminarium, dans le quartier de la Distillerie.

À 19h30: Soirée Franc’Open Mic au Free Times Café, 320 rue College.

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De 20h à 21h: Théâtre: Un barrage contre le Pacifique. Adaptée de l’œuvre de Marguerite Duras, cette pièce mise en scène et jouée par Maud Andrieux est présentée au théâtre Spadina de l’Alliance française de Toronto, 24 Spadina Road (station de métro Spadina).

Indochine, Un barrage contre le Pacifique
Maud Andrieux joue tous les rôles dans Un barrage contre le Pacifique.

Vendredi 20 mars

De 9h30 à 12 h: La francophonie en mouvement: un événement familial gratuit qui invite ses participants à découvrir la richesse des communautés francophones entre musique, cuisine, drapeaux et vidéos. À la maison du Centre francophone au 20 rue Lower Spadina.

À 11h: Lever protocolaire du drapeau de la Francophonie internationale à l’Hôtel de Ville de Toronto. La présence de dignitaires est prévue afin de réaffirmer la place centrale de la francophonie dans la métropole.

Drapeau de la francophonie
La mairesse de Toronto, Olivia Chow, et la lieutenante gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, l’an dernier.

De 18h à 19h30: Résidents permanents et réfugiés: droits et responsabilités. Cet évènement en ligne gratuit, organisé par le Centre francophone, est animé par un professionnel en droit de l’immigration. Il s’adresse aux résidents permanents et réfugiés au Canada souhaitent en savoir plus sur les droits et obligations qu’impliquent leur statut.

Samedi 21 mars

De 9h à 18h: Premier jour de l’exposition de peintures de Nathalie Bertin à la galerie de l’Alliance française de Toronto. Cette artiste franco-algonquine vient présenter une série d’œuvres inspirées des traditions autochtones.

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Semaine de la francophonie de Toronto
Une toile de Nathalie Bertin.

De 10h à 23h: Marathon de films québécois et français à l’Alliance française de Toronto, en collaboration avec le Bureau du Québec et l’Institut français.

À 11h: Convergence francophone: le centre TAIBU, le Collège La Cité et l’ACFO-Toronto collaborent afin d’organiser une rencontre entre francophones afin d’aborder, entre autres, les domaines de la santé, l’éducation et l’engagement citoyen. Au Centre de santé communautaire TAIBU, 27 rue Tapscott, Unité #1, à Scarborough.

Lundi 23 mars

De 12h à 13h: Concert du chanteur torontois Mateo Delahaye-Brown au Théâtre Glendon. La prestation aux sonorités R&B mélangeant en anglais et en français sera également diffusée en direct sur le compte Instagram du chanteur.

Mateo Delahaye-Brown, chanteur torontois auteur de chansons en français, en anglais, sur fond de R&B.
Mateo Delahaye-Brown.

De 13h à 14h45: Un atelier de danse africaine sera proposé par la compagnie torontoise Lua Shayenne. Ouvert à tous et gratuit, l’évènement se tiendra au 2e étage du Centre athlétique de Glendon.

Mardi 24 mars

De 15h à 16h30: L’artiste Diane Montreuil animera un atelier de fabrication de bracelets au Pavillon York du campus Glendon. Des thèmes comme l’acceptation de soi y seront abordés, en s’inspirant d’œuvres présentées comme outils de guérison.

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expo femmes Oasis AFT
Diane Montreuil.

Mercredi 25 mars

De 11h30 à 15h: Conférence sur le thème Mémoire collective et représentation francophone: quel avenir pour nos médias? organisée par le Club canadien de Toronto à l’auditorium du Collège Boréal. Discussion entre des représentants de L’Express, Le Métropolitain, CHOQFM 105.1, TFO et Radio-Canada sur l’avenir de l’information en français à Toronto.

Semaine de la francophonie de Toronto, Club canadien
Jean-François Cochet (Radio-Canada), Xavier Brassard-Bédard (TFO), François Bergeron (L’Express), Denis Poirier (Le Métropolitain), Guillaume Lorin (CHOQ-FM).

De 15h à 17h: Tournoi de soccer au gymnase du Centre athlétique de Glendon, ouvert aux étudiants et au personnel enseignant.

De 18h à 19h: Conférence sur l’IA, à l’agora de l’Université de l’Ontario français (9 rue Lower Jarvis). La professeure Hela Zahar et l’étudiant Steve Kawe expliqueront comment l’IA générative peut transformer la visibilité des pratiques culturelles franco-ontariennes tout en la fragilisant.

Hela Zahar, Ph. D. Professeure agrégée et responsable du pôle d’études et de recherche en cultures numériques. Steve Kawi Étudiant de l’UOF, Communication et médias numériques
Hela Zahar et Steve Kawe.

Jeudi 26 mars

De 9h30 à 12h: Création d’une bannière collective célébrant la francophonie, pour les enfants, au Centre ON y va de l’école Alexandre Dumas (255 Coronation Drive).

De 12h30 à 13h30: Atelier de danse algérienne animé par l’artiste et chercheuse Salima Aouissi, au Centre athlétique de Glendon.

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De 16 h à 17 h: Dialogue en ligne au sujet de l’identité abénakise et franco-ontarienne avec la juge Michelle O’Bonsawin de la Cour suprême du Canada. Entre parcours professionnels et enjeux communautaires, l’évènement offre une rencontre inspirante et virtuelle.

Semaine de la francophonie de Toronto
Michelle O’Bonsawin.

À 20h: Concert du Franco-Ontarien Damien Robitaille, organisé par Francophonie en Fête, au théâtre Paradise (1006 rue Bloor Ouest).

L'artiste Damien Robitaille
Damien Robitaille.

Vendredi 27 mars

À 20h: Accompagnée de son batteur Ryan Schurman, la chanteuse folk Mimi O’Bonsawin, d’origine franco-ontarienne et abénakise, sera en concert au théâtre Spadina de l’Alliance française de Toronto.

FrancoFEST Hamilton
Mimi O’Bonsawin. Photo: Jen Squires

Vendredi 28 mars

De 10h à 15h: Cette année encore, le campus du Collège Boréal à la Distillerie sera l’hôte d’une Journée familiale. Au programme: château gonflable, maquillages, jeux pour les plus petits, et, nouveauté 2026, un marché de créateurs francophones (cosmétiques, bijouterie, gastronomie…). Des artistes du Collège y joueront une pièce de théâtre.

À 20 h: Convert de la chanteuse québécoise Lou-Adriane Cassidy, organisé par Francophonie en Fête, au théâtre Paradise (1006 rue Bloor Ouest).

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Lou-Adriane Cassidy
Lou-Adriane Cassidy.

De la diversité aux quatre coins de Toronto

Cette Semaine de la francophonie de Toronto 2026 sera rythmée par de nombreux temps forts entre art, culture ou sport.

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