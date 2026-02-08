La culture afro-canadienne francophone prend sa place

culture afro-canadienne
Musique, mode et gastronomie au Cabaret africain de Sudbury. Photo: courtoisie
Publié 08/02/2026 par Lê Vu Hai Huong

La culture afro-canadienne résonne dans la musique, la mode et la gastronomie, comme la «poutine congolaise». C’est le fruit d’un mélange interculturel marqué par l’immigration, la résilience et la quête de reconnaissance qu’il faut souligner pendant le Mois de l’histoire des Noirs, mais aussi le reste de l’année.

Aux yeux de Stanislas Bell, gestionnaire au Musée canadien des droits de la personne, au-delà de ces trois marqueurs culturels, un sentiment de liberté et de dignité porte cette culture afro-canadienne.

«Je trouve aussi qu’il y a une fierté derrière ça: le fait de ne pas se sentir emprisonné, de se sentir libre, de s’exprimer et de faire découvrir nos cultures aux autres communautés.»

culture afro-canadienne
Stanislas Bell s’engage également auprès de Black History Manitoba qui, selon lui, s’ouvre de plus en plus à la francophonie, car cette organisation était à l’origine plus anglophone. Photo: courtoisie

Le directeur du Réseau TNO Santé dans les Territoires du Nord-Ouest, Christian Hirwa, le rejoint: les Afro-Canadiens francophones gagnent en visibilité, notamment dans les espaces publics et dans les grandes villes, ce qui leur permet de prendre l’initiative des conversations. C’est un progrès, selon lui, par rapport à la situation d’il y a 20 ans.

Prendre sa place par la culture et l’éducation

Parmi des figures historiques afro-canadiennes francophones, le professeur en histoire et chargé de cours à l’Université Laurentienne et l’Université Nipissing, Amadou Ba, évoque Marie-Josèphe Angélique, accusée d’avoir allumé un incendie ravageur à Montréal au 18e siècle puis condamnée. Celle-ci est devenue un symbole de résistance et de liberté des personnes noires au Canada.

À Sudbury, le Contact interculturel francophone de Sudbury (CIFS) présentera la 26e édition du Cabaret africain. Une soirée de musique, d’arts, de mode et de cuisine africaine.

Selon le coordonnateur de projets du CIFS, Gouled Hassan, cet évènement permet des échanges interculturels: il accueille environ 500 personnes, dont 70% font partie de la communauté non africaine locale et 30 % de la communauté africaine.

culture afro-canadienne
Gouled Hassan, d’origine djiboutienne, réside au Canada depuis environ 20 ans. Photo: courtoisie

L’éducation reste un autre pilier des échanges interculturels, selon lui. Le CIFS fait des tournées scolaires pour mettre en lumière les contributions de personnes issues de la communauté afrodescendante: «Malheureusement, les contributions de ma communauté ne sont pas très connues, parfois par la communauté elle-même.»

Par exemple, la tournée de cette année met en avant des figures pionnières, comme le premier joueur professionnel noir de la Ligue nationale de hockey, Willie O’Ree.

Gouled Hassan indique que l’idée est de raconter l’histoire sous la forme d’un conte, en mettant en scène un jeune garçon du même âge que les élèves, pour que son parcours soit plus proche d’eux.

culture afro-canadienne
Willie O’Ree est le premier hockeyeur noir à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Il a pratiqué ce sport en tant que professionnel pendant plus de 20 ans. Photo: MJCdetroit – CC BY-SA 4.0

Une présence qui date des premières heures

«Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que l’histoire des Noirs canadiens date d’aussi longtemps», constate Christian Hirwa. Après tout, le premier noir qui a mis les pieds en Amérique, Mathieu da Costa, serait venu lors d’un voyage avec Samuel de Champlain en Acadie à titre d’interprète.

Amadou Ba dit avoir constaté qu’après l’abolition de l’esclavage en 1834, la présence des noirs était essentiellement anglophone. Celle-ci était composée de loyalistes, d’immigrants américains et caribéens.

Amadou Ba. Photo: courtoisie
Amadou Ba. Photo: courtoisie

La culture afro-canadienne s’est également renforcée grâce aux vagues d’immigration du XXᵉ siècle, selon les observations du professeur en d’histoire. «De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui, […] beaucoup d’Haïtiens francophones sont arrivés, et on voit encore leur héritage: dans l’histoire, les marqueurs culturels, la participation, la contribution à la société.»

À cette immigration s’ajoutent depuis deux décennies les arrivées de l’Afrique francophone, comme le précise Amadou Ba: «Ils vivent en français et ils apportent leurs contributions à la francophonie : des Sénégalais, des Ivoiriens, des Congolais, des Camerounais.».

Un melting pot

La culture afro-canadienne se définit aussi par le mélange des concepts et des ingrédients, comme en témoigne Christian Hirwa. Il a pu récemment gouter à une poutine congolaise à Montréal. Une poutine québécoise à laquelle on a ajouté des saveurs et des épices congolaises et remplacé les pommes de terre par du plantain.

Par contre, difficile de retrouver toutes les saveurs de la maison ici. Il raconte avoir préparé une sauce en remplaçant les feuilles de manioc par des épinards, car il n’a pas accès au premier ingrédient au Canada. C’est un plat qu’il mange depuis son enfance, mais il regrette d’être incapable de le reproduire la version de ses parents au Canada.

Les générations nées ou qui ont grandi au Canada incarnent particulièrement cette hybridité, ajoute le résident des Territoires du Nord-Ouest. Elles combinent l’héritage culturel de leurs parents avec celui du Canada, créant une identité nouvelle: «Mes parents me disent souvent: “Tu es une version de nous, mais canadiennisée”», raconte-t-il.

Pour lui, ce mélange est également présent dans la langue: «On l’entend souvent à Montréal: un accent qui mélange le créole et le québécois.»

culture afro-canadienne
Christian Hirwa, qui vit maintenant aux Territoires du Nord-Ouest, a grandi à Montréal, ce qui lui permet de comparer les réalités des communautés afro-canadiennes. Photo: Marion Perrin

Une célébration qui ne se limite pas au mois de février

Malgré cette richesse culturelle, les obstacles persistent: Gouled Hassan décrit le poids du statut d’«immigrant perpétuel».

«Pour beaucoup de Canadiens, une personne noire reste un immigrant, même après 30 ans au Canada», constate-t-il. Cette exclusion se manifeste dès l’école, où il cite une étude du gouvernement ontarien de 2025 où une majorité d’enfants noirs disent ne pas sentir comme s’ils appartenaient réellement au Canada.

Selon Stanislas Bell, l’omniprésence de l’anglais constitue un obstacle pour plusieurs francophones qui s’installent dans les communautés francophones minoritaires. «Puisque c’est un exercice qui est mental et physique en même temps, ça fait parfois en sorte qu’il y a beaucoup de personnes qui sont sont découragées ou qui décident de carrément oublier leurs origines et de se concentrer sur [l’anglais].»

Il explique que ce sentiment de découragement se traduit par des épisodes de honte, de moqueries, de discrimination; notamment lorsque la personne a un accent. «C’est un défi de faire comprendre aux personnes qui sont bilingues ou aux personnes qui sont francophones que c’est un atout et que ce n’est pas quelque chose à perdre ou avoir honte.»

«Des mois comme le mois de février [le Mois de l’histoire des Noirs] sont une opportunité pour ces communautés de sortir, mais l’année compte 12 mois. Un seul mois ne suffit pas», croit-il. À son avis, cette pratique devrait devenir une habitude, avec des projets et des ressources délibérément planifiés.

Stanislas Bell affirme qu’on doit «avoir envie de partager sa culture et, de l’autre côté, avoir l’ouverture de recevoir cette culture […], et c’est ce qui fait la beauté du Canada».

