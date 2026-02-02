Un dictionnaire pour combler un vide dans l’histoire afro-canadienne

Avec son nouveau Dictionnaire afro-canadien, le professeur Amadou Ba a voulu créer une ressource pour les élèves du Canada. Il compte 300 mots qui passent en revue des personnalités et des événements importants d’un pan trop souvent ignoré de l’histoire du pays.

Comment vous est venue l’idée de produire ce dictionnaire?

Amadou Ba: Il repose sur plusieurs constats fondamentaux, qui sont à la fois des faits historiques, pédagogiques ou des faits sociaux.

Le premier c’est l’absence manifeste au Canada d’un dictionnaire spécifique consacré à l’histoire, aux figures et aux concepts, même aux contributions, des Afro-Canadiens. Je n’en ai pas encore vu dans mes recherches, ni en anglais, ni en français.

La deuxième raison est liée à l’actualité politique. C’était quand le ministre de l’Éducation de l’Ontario a annoncé en février 2024 l’introduction d’un apprentissage obligatoire portant sur l’histoire et les contributions des Canadiens et Canadiennes noirs pour les élèves de 7e, 8e et 10e année en histoire.

C’est une décision que j’ai saluée. Elle permet non seulement de corriger une injustice historique éducative profondément ancrée, mais aussi d’assurer à tous les élèves qui termineront leurs études secondaires en Ontario de disposer d’un socle minimum de connaissances sur l’histoire afro-canadienne et leurs contributions à la construction nationale canadienne.