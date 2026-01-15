Des cours de sciences à l’Université de Sudbury grâce au Collège Boréal

L’Université de Sudbury offrira des cours et des laboratoires en sciences pour la première fois depuis 1960, grâce à une entente conclue avec le Collège Boréal portant sur la location d’espaces et d’équipements.

Annoncée ce 15 janvier, cette entente permettra aux étudiants inscrits dans des programmes de sciences à l’Université de Sudbury d’avoir accès à des laboratoires modernes.

Elle vise à accroître l’accès des Franco-Ontariens aux études universitaires dans les STIM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques), tout en générant des économies d’échelle.

Daniel Giroux, président du Collège Boréal, fait valoir que «ce partenariat avec l’Université de Sudbury témoigne du fort esprit de collaboration qui anime Boréal, depuis 30 ans, afin d’œuvrer à l’essor de la francophonie».

Pour le recteur Serge Miville, «l’Université de Sudbury renforce et élargit son offre de programmes universitaires en français en misant sur des partenariats stratégiques qui améliorent l’accès à des infrastructures de pointe».