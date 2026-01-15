Des cours de sciences à l’Université de Sudbury grâce au Collège Boréal

Daniel Giroux, le président du Collège Boréal, avec Serge Miville, le recteur de l'Université de Sudbury.
Publié 15/01/2026 par l-express.ca

L’Université de Sudbury offrira des cours et des laboratoires en sciences pour la première fois depuis 1960, grâce à une entente conclue avec le Collège Boréal portant sur la location d’espaces et d’équipements.

Annoncée ce 15 janvier, cette entente permettra aux étudiants inscrits dans des programmes de sciences à l’Université de Sudbury d’avoir accès à des laboratoires modernes.

Elle vise à accroître l’accès des Franco-Ontariens aux études universitaires dans les STIM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques), tout en générant des économies d’échelle.

Le campus principal du Collège Boréal à Sudbury.
Le campus principal du Collège Boréal à Sudbury.

Daniel Giroux, président du Collège Boréal, fait valoir que «ce partenariat avec l’Université de Sudbury témoigne du fort esprit de collaboration qui anime Boréal, depuis 30 ans, afin d’œuvrer à l’essor de la francophonie».

Pour le recteur Serge Miville, «l’Université de Sudbury renforce et élargit son offre de programmes universitaires en français en misant sur des partenariats stratégiques qui améliorent l’accès à des infrastructures de pointe».

Université de Sudbury
L’Université de Sudbury.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité de la relance de l’Université de Sudbury, qui a franchi plusieurs jalons importants au cours des dernières années. L’institution a accueilli ses premiers étudiants en septembre dernier après un hiatus de cinq ans qui lui a permis de se «reinventer».

L’institution a obtenu en 2022 l’agrément de la Commission d’évaluation de la qualité de l’enseignement postsecondaire (CEQEP) lui permettant d’offrir une programmation universitaire appuyée par des fonds publics.

Elle a également conclu un partenariat avec l’Université d’Ottawa en 2024 et obtenu un financement du gouvernement de l’Ontario l’année suivante.

