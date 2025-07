Frais de scolarité à l’Université de Sudbury: gratuit!

Cette relance des programmes à Sudbury, en collaboration avec l’Université d’Ottawa, permettra d’offrir des parcours d’enseignement postsecondaire en français «répondant directement aux besoins du marché du travail du Nord de l’Ontario, tout en formant une main-d’œuvre bilingue qualifiée dans des secteurs stratégiques».

Acte de foi en la francophonie

Le recteur Serge Miville remercie particulièrement la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney et le ministre des Collèges et Universités Nolan Quinn, «qui ont cru dans le potentiel de cet investissement dans l’éducation postsecondaire “par et pour” les francophones dans le Grand Sudbury».

«C’est l’Ontario français dans son ensemble qui réussit une oeuvre à laquelle elle s’est engagée à réaliser il y a plus d’un siècle, ici, dans le Nord.»

«Cette décision est bien plus qu’un geste financier. C’est une reconnaissance fondamentale du droit des francophones à recevoir une éducation postsecondaire en français, dans une institution qui leur appartient et qui les représente», a déclaré Fabien Hébert, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

L’Université de Sudbury a démontré son engagement envers sa mission en investissant 18 millions $ de ses propres fonds — un record institutionnel en Ontario français.