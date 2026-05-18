Baromètre jeunesse: une génération attachée au français, mais confrontée à des obstacles

Pour une grande majorité de jeunes francophones au pays, la langue reste au cœur de l’identité. C’est l’un des constats qui ressort du Baromètre jeunesse 2025 de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), qui apporte aussi des idées de solutions aux défis qu’ils rencontrent.

Il s’agit de la deuxième édition du Baromètre jeunesse, un sondage mené auprès de 295 jeunes âgés de 14 à 25 ans vivant dans différentes communautés francophones hors du Québec.

La recherche dresse le portrait d’une jeunesse engagée, attachée à sa langue et désireuse de voir la francophonie prendre plus de place dans son quotidien.

Le rapport montre aussi une francophonie de plus en plus diversifiée: près de 23% des répondants sont nés à l’extérieur du Canada, principalement en Afrique et en Europe.

Une fierté linguistique bien présente

L’importance accordée à la langue dans la construction identitaire des jeunes ressort encore plus clairement cette année. Selon le Baromètre, la langue apparaît comme la dimension la plus déterminante de l’identité des répondants, devant d’autres facteurs comme l’âge, la culture, l’origine ou l’expression de genre.