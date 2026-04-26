Des jeunes de trois écoles de Toronto remportent le Concours d’art oratoire Richelieu

Concours d'art oratoire, Club Richelieu
Les 13 finalistes au Concours d'art oratoire du Club Richelieu, avec l'organisateur Michel Tremblay (au centre). Photos: courtoisie
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Publié 26/04/2026 par l-express.ca

Treize jeunes d’écoles secondaires de la région se disputaient les honneurs de la 49e grande finale du Concours d’art oratoire du Club Richelieu de Toronto, qui s’est tenue le 22 avril à l’agora de l’Université de l’Ontario français.

«Cette soirée mémorable a mis en lumière le talent, la passion et l’éloquence de jeunes francophones issus des écoles secondaires de la région», commentent les organisateurs.

«Devant un public captivé et le jury, les finalistes ont livré des prestations d’une grande qualité, alliant profondeur de réflexion, créativité et maîtrise de la langue française.»

Concours d'art oratoire, Club Richelieu
Trois jeunes en pleine envolée oratoire.
jury
Les cinq membres du jury.

Les lauréats

Les lauréats, qui ont reçu une bourse de 100 $, sont:

• Catégorie Discours: Lucas Hulin-de Chaillé, de l’École St-Frère-André (Conseil scolaire catholique MonAvenir).

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• Catégorie Expression dramatique: Adam Schneider, de l’école Michelle-O’Bonsawin (Conseil scolaire Viamonde).

• Catégorie Mise en scène: l’équipe composée de Franco Robeldo-Moshetto, Jayjay Luluba et William Silea, de l’école Mgr-de-Charbonnel (MonAvenir).

«Leur prestation remarquable a su se démarquer par leur authenticité, leur présence scénique et la force de leurs idées.» Les huit autres finalistes ont reçu une bourse de 50 $.

«La grande finale a une fois de plus démontré que le Concours d’art oratoire est bien plus qu’une compétition: il s’agit d’une véritable tribune pour la jeunesse francophone. Leur talent prometteur témoigne de la vitalité et de l’avenir de la francophonie.»

Concours d'art oratoire, Club Richelieu
Travail d’équipe.
Concours d'art oratoire, Club Richelieu
Une seynette peut en dire autant qu’un discours.

Depuis 70 ans

Fondé en 1956, le Club Richelieu de Toronto est une association de bienveillance qui accueille «toute personne francophone ou francophile qui souhaite s’épanouir tout en faisant progresser sa collectivité par le biais d’activités sociales, éducatives, culturelles, économiques et politiques non partisanes».

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En plus de son concours annuel d’art oratoire dans nos écoles secondaires, il organise des soirées de causerie et de réseautage. Son prochain barbecue annuel est programmé le samedi 23 mai à 17h30 à la place Saint-Laurent, 33 Hahn Place à Toronto.

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