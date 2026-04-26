Des jeunes de trois écoles de Toronto remportent le Concours d’art oratoire Richelieu

Treize jeunes d’écoles secondaires de la région se disputaient les honneurs de la 49e grande finale du Concours d’art oratoire du Club Richelieu de Toronto, qui s’est tenue le 22 avril à l’agora de l’Université de l’Ontario français.

«Cette soirée mémorable a mis en lumière le talent, la passion et l’éloquence de jeunes francophones issus des écoles secondaires de la région», commentent les organisateurs.

«Devant un public captivé et le jury, les finalistes ont livré des prestations d’une grande qualité, alliant profondeur de réflexion, créativité et maîtrise de la langue française.»

Les lauréats

Les lauréats, qui ont reçu une bourse de 100 $, sont:

• Catégorie Discours: Lucas Hulin-de Chaillé, de l’École St-Frère-André (Conseil scolaire catholique MonAvenir).