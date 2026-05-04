Francophonie: comment construire l’identité dès le plus jeune âge

Référents culturels actuels, jumelage avec d’autres écoles, implication des parents: des intervenantes en petite enfance proposent des pistes pour aider les tout-petits à construire leur identité francophone.

«Langue», «culture», «appartenance»: voici les mots qui sont revenus le plus dans le clavardage pour qualifier la construction identitaire lors d’un webinaire sur le sujet de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), le 28 avril.

Deux expertes ont présenté huit principes directeurs de la construction identitaire pour les services de la petite enfance: Isabelle Leblond, directrice générale des centres Envol & Boussole, en Alberta, et Catherine Isabel, chargée de projet à l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF).

Des principes qui peuvent être intégrés aux activités avec les tout-petits et guider les professionnels de la petite enfance.

Qu’est-ce que la construction identitaire?

L’ACELF définit la construction identitaire comme «un processus hautement dynamique au cours duquel la personne se définit et se reconnaît par sa façon de réfléchir, d’agir et de vouloir dans les contextes sociaux et les environnements dans lesquels elle évolue».