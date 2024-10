Avis aux pré-ados qui veulent SEXprimer

C’est de manière bienveillante, consciente et ouverte que ce livre aborde une vaste palette de thèmes reliés au corps et à la sexualité. Il met l’accent sur l’importance de se sentir bien.

Pour les pré-ados, vraiment?

Les éditeurs disent que ce Livre le plus important du monde s’adresse aux 9 ans et plus. J’aurais personnellement relevé la barre en raison du sujet et de la terminologie complexes.

Nathalie Simonsson croit, avec raison, que son livre renferme beaucoup de choses importantes. Ses derniers mots soulignent celle qui lui semble la plus importante: «prends soin de toi, écoute toujours ce que tu ressens».