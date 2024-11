Autobiographie franche et coquine de Dany Turcotte

Dany Turcotte est connu pour ses 20 ans de scène (Groupe sanguin et duo Lévesque-Turcotte), 20 ans de télé (fou du roi à Tout le monde en parle et animateur de La petite séduction). Il se livre maintenant à l’écriture et ça commence par D. Turcotte & fils: Dany Turcotte, mon histoire.

Le ton est léger, un peu comme une jasette avec son meilleur ami. On y apprend qu’à 12-13 ans, le jeune Dany ne sait pas s’il est homosexuel, mais ses «pensées intimes étaient exclusivement orientées vers les garçons». Ce n’est qu’à 18 ans que Dany fera sa sortie du placard auprès de sa famille.

Le plus beau, dans le coming out, c’est ce sentiment de liberté et légèreté qu’il procure à la personne qui le fait: «Maintenant, tout le monde sait qui je suis, me voici enfin moi-même aux yeux de tous, et ça fait du bien.»

Du Groupe Sanguin à TLMEP

En 1984, Dany Turcotte participe à la création du Groupe Sanguin, dont l’humour est corrosif et irrévérencieux. On fait alors appel à Robert Lepage, encore peu connu, pour obtenir plus de cohésion, pour se forger une marque de commerce. «Notre seule motivation est l’amour de l’humour, et notre passion, celle de présenter le meilleur spectacle possible.»

À 18 ans, Dany rencontre André, 13 ans plus vieux que lui. Ce beau gars est «une espèce d’hybride entre Jim Morrison, du groupe The Doors, et Tony Roman». Ils seront ensemble pendant plus de 16 ans, la rupture survenant lorsque André est sévèrement hospitalisé.