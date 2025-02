Au Café Engel, on vit au rythme des espoirs et des passions

Ce ne sont plus les terribles images de la guerre qui empêchent un amoureux de trouver le sommeil. À présent, ce sont le trouble et l’émoi. «Soudain, l’avenir lui paraissait digne d’être vécu.»

Autour de l’emblématique Café Engel gravitent des musiciens, des artistes, des acteurs, pour le plus grand plaisir des Koch et de ses habitués. Secrets, passions et espoirs animent les uns et les autres dans ce roman choral bien étoffé. On assiste à une douce et joyeuse célébration de la vie.

80 romans

Autrice dont on ignore le véritable nom, Anne Jacobs est une écrivaine née en Allemagne en 1941. Elle a écrit plus de 80 romans, dont la majorité sont des sagas historiques ou des histoires familiales.

Vendue à plus de trois millions d’exemplaires, sa série La Villa aux étoffes l’a propulsée au rang d’autrice best-seller, aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger.