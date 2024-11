«Ici Marcel Ouimet», directement de la Deuxième Guerre mondiale

Marcel Ouimet est aux premières loges en ce 6 juin 1944. Il est de la deuxième vague d’assaut qui prend pied sur les plages de Bernières-sur-Mer, deux heures après que les premiers soldats alliés eurent débarqué.

Extrait d’un reportage de Marcel Ouimet lors du jour J: «Tout semble irréel. Sur le front, officiers de l’armée et de la marine, soldats et marins suivent le progrès de l’opération. Nous nous rapprochons constamment de la côte. C’est à ce moment que les petites embarcations de débarquement nous dépassent. Elles transportent les troupes d’assaut massées, l’arme au bras, coiffées de leur casque d’acier, ne portant que le strict nécessaire, leur masque à gaz et des rations pour 24 heures, leur gamelle, leurs pansements de premiers secours. […] Une fumée grise et noire commence à envelopper le village et quelques maisons sont en feu au moment où les premiers soldats se précipitent sur la plage. De loin, nous pouvons les voir monter à l’assaut au milieu des tirs de mitrailleuses, au milieu des mortiers et des obus que tirent certaines batteries allemandes qui n’ont pas encore été réduites au silence.»

Plusieurs jeunes soldats tomberont au combat et, comme le racontait Marcel Ouimet, ils feront «leur dernier sommeil sur ce sol riche que des Français ont quitté pour aller fonder la Nouvelle-France».

La Libération

Au cours des semaines et des mois suivants, Marcel Ouimet sera sur place lors de la libération de Paris et témoignera de «la joie du peuple, une véritable explosion». Il continue d’accompagner les troupes jusqu’aux Pays-Bas, où on apprend la prise de Berlin et le suicide d’Adolf Hitler.