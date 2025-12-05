Toronto, première ville au Canada à mesurer «l’équité arboricole»

Votre quartier a-t-il besoin d’arbres? Le Tree Equity Score Analyzer (TESA) de Toronto vous répondra en un seul clic. Sa carte interactive de la ville vous en dira même plus que le simple pourcentage de couvert forestier près de chez vous.

Le TESA indiquera aussi si votre quartier manque d’arbres en fonction de la densité des édifices, de ses habitants (sont-ils âgés, défavorisés ou pas?) et les besoins en ombre ou en réduction de «l’îlot de chaleur» urbain. L’îlot de chaleur signifie qu’il peut faire plus chaud en été, car les surfaces des rues ou des toits en asphalte peuvent emmagasiner la chaleur et la restituer ensuite.

Cet outil d’évaluation de l’équité arboricole identifie les quartiers où le couvert forestier est insuffisant (un faible pourcentage du sol recouvert par des arbres). Il évalue aussi si ce couvert est équitable pour les habitants d’un quartier.

Toronto est la première municipalité au Canada à adopter cet indice il y a presque deux ans, en février 2024. À l’horizon 2050, Toronto cible un couvert forestier moyen de 40%.

Mesurer la répartition inégale des arbres

Tenley Conway, professeure à l’Université de Toronto et spécialisée en écologie urbaine et géographie environnementale, confirme que l’indice «est un excellent outil pour mettre en évidence la répartition inégale des arbres dans la ville et identifier les quartiers qui devraient être prioritaires pour la plantation d’arbres supplémentaires.»