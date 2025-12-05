Toronto, première ville au Canada à mesurer «l’équité arboricole»

arbres, forêt urbaine
Le parc Canoe Landing à Toronto. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca
Publié 05/12/2025 par Charles-Antoine Rouyer

Votre quartier a-t-il besoin d’arbres? Le Tree Equity Score Analyzer (TESA) de Toronto vous répondra en un seul clic. Sa carte interactive de la ville vous en dira même plus que le simple pourcentage de couvert forestier près de chez vous.

Le TESA indiquera aussi si votre quartier manque d’arbres en fonction de la densité des édifices, de ses habitants (sont-ils âgés, défavorisés ou pas?) et les besoins en ombre ou en réduction de «l’îlot de chaleur» urbain. L’îlot de chaleur signifie qu’il peut faire plus chaud en été, car les surfaces des rues ou des toits en asphalte peuvent emmagasiner la chaleur et la restituer ensuite.

Cet outil d’évaluation de l’équité arboricole identifie les quartiers où le couvert forestier est insuffisant (un faible pourcentage du sol recouvert par des arbres). Il évalue aussi si ce couvert est équitable pour les habitants d’un quartier.

Toronto est la première municipalité au Canada à adopter cet indice il y a presque deux ans, en février 2024. À l’horizon 2050, Toronto cible un couvert forestier moyen de 40%.

arbres, forêt urbaine
La cour d’une école au centre-ville de Toronto. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

Mesurer la répartition inégale des arbres

Tenley Conway, professeure à l’Université de Toronto et spécialisée en écologie urbaine et géographie environnementale, confirme que l’indice «est un excellent outil pour mettre en évidence la répartition inégale des arbres dans la ville et identifier les quartiers qui devraient être prioritaires pour la plantation d’arbres supplémentaires.»

Tenley Conway
Tenley Conway,

TESA fournit une feuille de route à la Ville pour orienter ses efforts de reboisement. Cela permet de ne pas se contenter de planter des arbres uniquement là où l’espace le permet, mais de cibler les zones où les bénéfices sont les plus nécessaires.

Diane Saxe, conseillère municipale et ancienne commissaire à l’environnement de l’Ontario, précise que «le TESA est un outil utile pour faire ressortir les quartiers qui ont davantage besoin d’arbres. Ce sont généralement les zones les plus pauvres et qui enregistrent les températures les plus chaudes.»

Car les arbres en ville sont bien plus qu’un élément esthétique, ajoute Tenley Conway. «Les arbres urbains offrent de nombreux avantages: rafraîchissement en été, régulation des eaux pluviales, bienfaits pour la santé mentale et physique, embellissement du cadre de vie. Toutes les communautés devraient pouvoir en profiter.»

forêt urbaine
La carte interactive de Toronto du couvert forestier par quartiers (de l’orange au vert, soit de l’indice le plus bas au plus élevé). Image: TESA
arbres, forêt urbaine
Crothers Woods. Photo: Matt Forsythe, Ville de Toronto

Une note sur 100 pour chaque quartier

L’indice d’équité arboricole attribue une note sur 100 à chacun des 158 secteurs de recensement de Statistique Canada à Toronto. «La ville de Toronto a adopté la méthodologie de l’organisme American Forests», explique Kim Statham, directrice de la foresterie urbaine de la Ville de Toronto. L’indice a pris six mois à la ville pour le mettre en place.

Kim Stratham, arbres, forêt urbaine
Kim Stratham.

«Cette formule consiste à utiliser des données satellitaires existantes sur la couverture terrestre afin de déterminer les lacunes dans la canopée et la couverture potentielle, puis d’appliquer sept facteurs d’équité pondérés de manière égale (le revenu, l’emploi, la santé, la race, la langue, l’âge et la sévérité de la chaleur), pour obtenir un score d’équité arboricole à l’échelle du quartier», précise Kim Statham.

Certains quartiers huppés comme Rosedale ou The Bridle Path ont un score de 100. D’autres quartiers défavorisés comme Milliken, à Scarborough, affichent un score de 41. À Etobicoke Sud, Long Branch près de Mimico affiche 98, alors qu’à deux pas de là une autre zone n’affiche que 56.

forêt urbaine
Le Toronto Music Garden au bord du lac. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca
arbres, forêt urbaine
Le ravin de la vallée du Don. Photo: Matt Forsythe, Ville de Toronto

Réorienter la plantation d’arbres

Diane Saxe ajoute que le TESA a déjà permis d’ajuster certaines politiques. «Cet outil a permis de réorienter une partie des fonds destinés à la plantation d’arbres vers les zones qui en manquent. Cela va contribuer à la modification du plan d’urbanisme et les révisions de la réglementation sur les arbres vont être présentées au conseil municipal.»

Dianne Saxe.
Dianne Saxe.

Après une consultation publique cet été, Toronto a révisé la réglementation sur la forêt urbaine. Le rapport sera présenté en janvier 2026.

Kim Statham souligne que l’outil libre d’accès au grand public peut aussi aider organismes communautaires ou propriétaires de maisons dans leurs demandes de subventions municipales pour planter des arbres sur les propriétés privées, auprès de la Toronto Tree Grants ou du Community Canopy Program.

«Cette année, quelques demandes de subvention ont utilisé le TESA pour démontrer les avantages de la forêt urbaine de Toronto pour leur communauté, et identifier de nouveaux endroits où planter des arbres.»

arbres, forêt urbaine
High Park. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

Rester à l’écoute des habitants

La professeure Tenley Conway ajoute que la ville ne devrait pas utiliser le TESA pour imposer ses vues.

«Le TESA doit être utilisé comme une première étape vers l’équité en matière d’arbres urbains. Cependant, une étape importante consiste ensuite à travailler avec chaque communauté afin de comprendre ce qu’elle attend de la forêt urbaine et, éventuellement, où elle ne souhaite pas que des arbres soient plantés.»

«La reconnaissance des besoins et des préférences des différentes communautés doit faire partie intégrante d’une approche équitable.» Tenley Conway mène d’ailleurs une recherche en ce sens auprès des quartiers défavorisés Black Creek et Moss Park.

