Aquaponie: la fable du poisson et du chou kale

Le tilapia, par exemple, qui est une espèce tout indiquée pour ce système, provient très souvent encore de l’Asie. Et de nombreux doutes ont d’ailleurs été soulevés quant à la qualité de ces poissons.

Alors qu’il est pourtant relativement facile d’en faire l’élevage ici, à petite ou à plus grande échelle. On s’assurerait d’un meilleur contrôle de la qualité et on aurait notre ressource à proximité.

De plus, qui dit proximité dit impact environnemental beaucoup moins grand. Mme Goulet rappelle que s’il n’y a «qu’une heure de route entre l’éleveur et l’assiette du consommateur», on est dans le local, on est dans une pratique «beaucoup plus respectueuse de l’environnement».

Et on ne dépend plus de toute une chaîne de transport qui peut parfois faire défaut, comme on l’a vu pendant la pandémie.

En fait, même, «ce qui est intéressant, c’est que l’aquaponie peut tout à fait être un projet urbain!», ajoute-t-elle.