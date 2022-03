Anneli Furmark: le coeur ou la raison, que faut-il écouter? 

À travers l’histoire et les questionnements d’Élise, Walk me to the corner explore avec beaucoup de délicatesse et une vive empathie ce que signifie quitter la sécurité d’une vie routinière à la cinquantaine pour se jeter dans l’inconnu. Les dialogues exploitent assez bien les états d’âme de la principale protagoniste.

Anneli Furmark et ses visages tristes

Les illustrations, pour leur part, ne traduisent pas la flamme qui animent les deux femmes. On voit peu ou pas de visages tendres. Il n’y a point d’étincelles. On ne sent pas de fougue, d’amour fou. Les visages sont souvent d’une tristesse désarmante.

Élise et Dagmar plaisantent en disant qu’elles sont «un Brokeback Mountain pour mamies branchées». Il y a une longue conversation au sujet du couple formé par les deux cowboys américains, Ennis Del Mar et Jack Twist. Il me semble que l’autrice aurait pu trouver un film d’amour lesbien pour illustrer son propos.

Les mots, les lavis d’aquarelle et les crayons de couleur d’Anneli Furmark brossent le portrait tortueux du désir et du chagrin lorsque le cœur choisit un pari douloureux en dépit des signaux donnés par la raison.