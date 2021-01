Au tour des auteurs 2ELGBTQ+ de la scène franco-ontarienne

Charlotte L’Orage (Ottawa), Merlin Simard (Toronto) et Alex Tétreault (Sudbury) prendront la parole à l’occasion de trois tables rondes virtuelles organisées à compter de ce mardi 19 janvier par le trio du Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO) de Sudbury, du Théâtre Catapulte d’Ottawa et du Théâtre français de Toronto.

En fait, cette rencontre entre les amateurs de la scène et les auteurs et autrices de l’Ontario francophone s’inscrit dans le cadre de l’initiative Dramaturgie en chantier à laquelle participent ces trois théâtres importants de l’Ontario français.

Angle mort

«On s’est demandé quel aspect de nos auteurs était un peu dans notre angle mort», explique la directrice artistique du TNO, Marie-Pierre Proulx. «Donc, on s’est dit que nos artistes 2ELGBTQ+ méritaient d’être appuyés collectivement. On voulait les soutenir dans un sens provincial, on voulait sortir de nos régions.»

Pour les non-initiés, 2ELGBTQ+ signifie «deux esprits, gais, lesbiennes, bisexuels, transexuels, queer ou en questionnement, et autres». «Deux esprits» réfère à la culture des Premières Nations.

Selon les trois théâtres, ces dramaturges auront ainsi l’occasion de briser l’isolement, à la fois causé par la pandémie et par la nature solitaire de leur travail.