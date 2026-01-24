Animalités : un bestiaire littéraire pas piqué des vers

animaux, Collectif, Animalités, nouvelles
Collectif, Animalités, nouvelles, Longueuil, Éditions L’instant même, 2025, 144 pages, 22,95 $.
Publié 24/01/2026 par Paul-François Sylvestre

Quatorze auteurs et autrices puisent dans leurs publications aux Éditions L’instant même depuis 1986 pour offrir une nouvelle où les frontières entre l’humain et l’animal se brouillent. Résultat: une première anthologie thématique intitulée Animalités.

Cette traversée inédite du vaste catalogue de L’instant même révèle tantôt les liens qui unissent hommes et femmes aux animaux, tantôt les abîmes qui les séparent.

On y trouve des nouvelles de Jean-Paul Beaumier, David Bélanger, François Blais, Louise Cotnoir, Camille Deslauriers, Nicolas Dickner, Sylvie Gendron, Anne Genest, Hans-Jürgen Greif, Louis Jolicoeur, Christiane Lahaie, Marie-Claude Malenfant, Gilles Pellerin et Marc Rochette.

Animal et âme

Dans la préface, Gilles Pellerin souligne comment il est significatif que les mots animal et âme dérivent d’une même source étymologique, anima (souffle ou principe de vie en latin). À partir de quoi s’offrent une multitude de déclinaisons.

En voici quelques exemples: mots doux (chaton, ma chouette); constellations (Grande Ourse, Bélier, Lion, Cygne); métaphores familières (tête de cochon); aphorismes (chat échaudé craint l’eau froide); expressions courantes (donner sa langue au chat); fables (La Fontaine); contes de fées (Le chat botté).

Dans la nouvelle Constrictor (extrait de Ni le lieu ni l’heure, 1987), Pellerin décrit le sexe d’un homme comme un serpent fouisseur.

Dans Braconnage (extrait de Quelqu’un, 2014), le personnage de Sylvie Gendron a des yeux de chat sauvage; sa peau ressemble à du cuir, ses dents, à des crocs étincelants.

Joke de Newfies

Je ne connais pas Placid et Muzo, une bande dessinée en gags courts portant sur des animaux. François Blais met en scène un homme qui achète une édition rare de ce périodique. Or, le bas de la page où figure la blague du mois, portant sur un petit cochon électrocuté, a été déchirée et le punch a disparu.

Occasion pour Blais de glisser d’autres blagues, y compris une joke de Newfie. «Pourquoi les habitants de Terre-Neuve apportent-ils leur fusil aux toilettes? Bon, tout le monde la connaît […]. Pour tirer sur la chaîne.» Or, une nouvelle réponse surgit: «pour chasser les mauvaises odeurs».

Des phrases qui tuent

Christine Lahaie utilise des mots qui rongent et des phrases qui tuent. Elle nous sert aussi des expressions très colorées. En voici deux exemples: «tu t’enfonces dans la suie ouateuse de tes nuits» et «la symphonie baroque et assourdissante de tes colères d’enfant».

Parlant de mots, j’ai cru trouver une faute dans la nouvelle de Marc Rochette. Il parle d’une ténèbre. Pour moi (et Le Petit Robert), le mot est utilisé au pluriel seulement, pour désigner une obscurité profonde ou une privation de lumière. Une recherche m’a appris que le singulier existe dans un usage plus archaïque.

La chatte qui aime la musique classique

Hans-Jürgen Greif signe la plus longue nouvelle (extrait de Solistes, 1997). Il est question d’un certain Robert qui apprivoise une chatte. Les caprices de cette dernière deviennent des lois auxquelles il se plie «à la manière d’un amant qui se croit indigne de sa maîtresse».

Après le souper, Robert écoute l’heure du concert et la chatte partage son goût pour les œuvres classiques. «Lorsque les tempi se firent plus pressants, elle balaya le tapis du bout de sa queue.» Au dernier crescendo, la chatte pousse un «Mrr-aou-aou!»; Robert comprend qu’il doit baisser le volume.

Originalité

Dans ce recueil, chaque nouvelle ouvre un territoire singulier, allant du fantastique discret à la satire sociale, et composant un ensemble riche de voix et de styles.

Entre jeu métaphorique et questionnements éthiques, Animalités s’inscrit dans la continuité des grands bestiaires littéraires tout en reflétant l’originalité de la nouvelle québécoise contemporaine.

