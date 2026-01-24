Animalités : un bestiaire littéraire pas piqué des vers

Quatorze auteurs et autrices puisent dans leurs publications aux Éditions L’instant même depuis 1986 pour offrir une nouvelle où les frontières entre l’humain et l’animal se brouillent. Résultat: une première anthologie thématique intitulée Animalités.

Cette traversée inédite du vaste catalogue de L’instant même révèle tantôt les liens qui unissent hommes et femmes aux animaux, tantôt les abîmes qui les séparent.

On y trouve des nouvelles de Jean-Paul Beaumier, David Bélanger, François Blais, Louise Cotnoir, Camille Deslauriers, Nicolas Dickner, Sylvie Gendron, Anne Genest, Hans-Jürgen Greif, Louis Jolicoeur, Christiane Lahaie, Marie-Claude Malenfant, Gilles Pellerin et Marc Rochette.

Animal et âme

Dans la préface, Gilles Pellerin souligne comment il est significatif que les mots animal et âme dérivent d’une même source étymologique, anima (souffle ou principe de vie en latin). À partir de quoi s’offrent une multitude de déclinaisons.

En voici quelques exemples: mots doux (chaton, ma chouette); constellations (Grande Ourse, Bélier, Lion, Cygne); métaphores familières (tête de cochon); aphorismes (chat échaudé craint l’eau froide); expressions courantes (donner sa langue au chat); fables (La Fontaine); contes de fées (Le chat botté).