Le rhinocéros au gros nez s’appelle Pif. Le taon Terreur embête l’abeille Merveille. On croise des animaux comme le zèbre Zen, le lézard Lancelot, le jaguar Jazz, la vipère Vorace. Il y a la moufette Moustache et la marmotte Mollie, la truite Tribord et l’achigan Achille, le quokka Chouquet et le dauphin Delphine.

Chaque conte est finement ciselé et regorge d’originalité. Un valeureux poulpe secourt une charmante méduse en lui offrant un de ses trois cœurs. Ils se marient «sous une pluie d’étoiles de mer», mais doivent «se perdre pour réaliser que l’amour retrouve toujours le chemin».

La santé plus importante que le travail

Dans le Parc Safari, l’attachante girafe Agathe est sollicitée de toutes parts, au point où elle souffre d’un gigantesque… torticolis. Sa vie devient équilibrée et saine lorsqu’elle apprend que la santé est plus importante que le travail.

Si les démêlés entre le taon Terreur et l’abeille Merveille demeurent assez brutaux, la violence finit par être mise au banc des accusés des animaux. «Le véritable amour est doux et aide à grandir; il enrichit le cœur et ne ressent pas le besoin de détruire.»

Muni d’un bec de canard, d’une queue de castor et de pattes palmées, l’ornithorynque ne demande désespérément s’il est un reptile, un mammifère, un amphibien ou un oiseau. Le plus important, apprend-il, «ce n’est pas ce que tu es, mais bien qui tu es».