Les artistes sont souvent fascinés par les animaux

Représentations

De tout temps, l’animal a été représenté dans le domaine artistique. «Cet art nécessite une observation patiente et sensible afin de saisir la justesse des formes et des postures et faire en sorte de «déceler l’âme animale» (Les représentations plastiques de l’animal, Claude-Georges Mallet).

Dans la hiérarchie des genres «celui qui peint des animaux vivants est plus estimable que celui qui représente des choses mortes et sans mouvement.» (Conférences de l’Académie, André Félibien, 1667),

Mais c’est oublier la relation du peintre avec l’animal ou l’intérêt qu’il entrevoit dans sa représentation qu’il faut souligner et mettre en évidence. Jusqu’à présent, les critiques d’art ou les commentateurs semblent avoir oublié cet aspect pourtant essentiel.