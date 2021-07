Mieux comprendre la conscience des animaux: gros défi des sciences

Bien qu’elle ait longtemps été considérée comme le propre de l’humain, une forme de conscience existerait chez plusieurs animaux. Son étude représente toutefois un défi colossal.

En 2012, un groupe de neuroscientifiques ont profité d’une conférence à l’Université Cambridge pour rédiger une Déclaration sur la conscience.

Singes, baleines, corbeaux, abeilles…

Les signataires y affirment que les humains ne sont pas les seuls à être conscients. D’ailleurs, selon The New Scientist, plusieurs études montrent que les primates non humains, les cétacés, les corbeaux et certains invertébrés (abeilles, araignées, pieuvres) présentent une forme de conscience.

L’incapacité des animaux à verbaliser ce qu’ils ressentent complique toutefois les choses lorsque vient le temps d’étudier le phénomène.

Pour y arriver, les scientifiques doivent mettre en commun les découvertes réalisées dans différentes disciplines comme les neurosciences, la biologie évolutive, la psychologie, la science du bien-être animal et même la philosophie.