1,2 million d’espèces animales connues et beaucoup d’autres à découvrir

Collectif, L’ultime encyclopédie des animaux
Collectif, L’ultime encyclopédie des animaux, Tout voir et tout connaître sur la faune, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 272 pages, 35,95 $.
Publié 13/12/2025 par Paul-François Sylvestre

Les invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères vous intéressent? Pour étancher votre soif de connaissances, je vous recommande L’ultime encyclopédie des animaux, Tout voir et tout connaître sur la faune.

Avec plus de 1000 photographies, cet ouvrage vous invite à observer des centaines d’animaux dans leur habitat.

Chaque double page aborde une famille ou une espèce animale, d’une manière claire et structurée, pour bien connaître le nom des animaux, leurs particularités (anatomie, comportement, reproduction, alimentation, etc.) et leurs interactions.

Majorité d’invertébrés

Après avoir parcouru quelques pages sur l’évolution et la classification des animaux, j’ai glané quelques renseignements dans chacune des sections, en commençant par les invertébrés. Ils constituent 97% des espèces animales, et la plupart d’entre eux sont des insectes.

Symboles de poésie, les papillons ont surtout un rôle indispensable de pollinisateurs. Aussi fragiles soient-ils, leur rôle consiste à maintenir les habitats floraux et végétaux en bonne santé.

Comptant environ 37 000 espèces, les poissons représentent la moitié des espèces de vertébrés. Parmi les adaptations qu’ils ont développées, certaines sont propres à la prédation, d’autres au camouflage, ou encore à la marche. Ils ont une mémoire à long terme qui peut durer plusieurs jours, semaines ou mois, selon les espèces.

Les requins-marteaux peuvent compter jusqu’à 17 rangées de dents sur chacune de leurs mâchoires. Un des plus grands poissons est le cavalo féroce qui peut atteindre 2 mètres de long.

Crapauds et grenouilles

Les crapauds et les grenouilles représentent près de 90% des espèces d’amphibiens. Les serpents comptent, dans leur colonne vertébrale, plus de vertèbres que tout autre animal vertébré sur Terre, ce qui confère à leur corps une souplesse sans pareille.

Si les tortues diffèrent par leur mode de vie, terrestre ou non, elles se caractérisent toutes par la présence de leur carapace, leur bec dur et leur peau écailleuse

Les oiseaux, premiers animaux volants à plumes, sont apparus il y a environ 160 millions d’années. De nos jours, ils occupent tous les continents et tous les milieux de la planète. L’enjambée d’une autruche peut atteindre 4,88 m de long. Un condor peut absorber le sixième de son poids en un seul repas et parvenir encore à décoller!

6 600 espèces de mammifères

Du rongeur à la chauve-souris, de l’éléphant à la baleine, il existe plus de 6 600 espèces de mammifères. Il y a un peu plus de 10 000 ans, les hommes commencèrent à domestiquer des mammifères sauvages pour la production de lait et de viande, comme moyens de transport ou comme simples compagnons.

Le guépard, l’animal terrestre le plus rapide du monde, peut atteindre et dépasser 110 km/h en quelques secondes lorsque lancé derrière une proie. Quant aux grands singes, ils sont les plus intelligents et ceux qui vivent le plus longtemps de la famille des primates.

La plus grande partie des espèces de marsupiaux actuelles vivent en Australie et dans les îles qui les entourent. Leur particularité est de mettre bas des petits à un stade inachevé, qui vont terminer leur développement dans la poche ventrale de leur mère.

Trouvez l’intrus

Tous les ours sont plantigrades (ils marchent sur la plante des pieds), ont une courte queue, de petites oreilles, un odorat très fin, mais une ouïe et une vue relativement faibles. La plupart sont omnivores.

Quant aux éléphants (les plus grands des mammifères terrestres actuels), ils combinent la force à d’incroyables sens de l’odorat et du toucher, et à une mémoire étonnante.

Pour chaque chapitres, l’encyclopédie propose un ou deux quiz où il faut identifier une trentaine d’animaux. Vous devrez aussi trouver l’intrus qui s’est glissé dans chaque jeu…

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

