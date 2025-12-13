1,2 million d’espèces animales connues et beaucoup d’autres à découvrir

Les invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères vous intéressent? Pour étancher votre soif de connaissances, je vous recommande L’ultime encyclopédie des animaux, Tout voir et tout connaître sur la faune.

Avec plus de 1000 photographies, cet ouvrage vous invite à observer des centaines d’animaux dans leur habitat.

Chaque double page aborde une famille ou une espèce animale, d’une manière claire et structurée, pour bien connaître le nom des animaux, leurs particularités (anatomie, comportement, reproduction, alimentation, etc.) et leurs interactions.

Majorité d’invertébrés

Après avoir parcouru quelques pages sur l’évolution et la classification des animaux, j’ai glané quelques renseignements dans chacune des sections, en commençant par les invertébrés. Ils constituent 97% des espèces animales, et la plupart d’entre eux sont des insectes.

Symboles de poésie, les papillons ont surtout un rôle indispensable de pollinisateurs. Aussi fragiles soient-ils, leur rôle consiste à maintenir les habitats floraux et végétaux en bonne santé.