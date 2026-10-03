Allez l’OM! Un fan-club à Toronto

L’Olympique de Marseille, la légendaire équipe de foot en première ligue de France, a maintenant son fan-club torontois.

Créé par Maxime Coignus et Martin Delhomme, un groupe de supporters de l’OM, qui se rencontrent depuis trois ans pour regarder les matchs presque chaque semaine, vient de recevoir sa reconnaissance officielle du club.

Depuis cet été, la soixantaine de supporters se donnent rendez-vous au Café Nicole de la rue The Esplanade les samedis ou dimanches, plus souvent en après-midi, à cause du décalage horaire, puisque les matchs en France ont lieu en soirée. De dix à vingt passionnés répondent à l’appel à chaque occasion.

Marchandises

«Cela signifie que l’OM Toronto Club peut maintenant vendre des cartes de membre et de la marchandise officielle, et cela permet des contacts plus réguliers avec les promoteurs de l’équipe de Marseille», indiquent à l-express.ca deux des animateurs les plus actifs du fan-club: Yann Cosson et Marc-Antoine Briand.

Déjà, le groupe vendait des hoodies aux couleurs de l’OM, produits à Toronto par un ami. Le nouveau statut du fan-club ouvre la porte à des affaires avec le détaillant Soccer World.