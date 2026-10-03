Allez l’OM! Un fan-club à Toronto

Olympique de Marseille, OM
Des partisans torontois de l'OM. Photos: courtoisie OM Toronto Club
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Publié 03/10/2026 par François Bergeron

L’Olympique de Marseille, la légendaire équipe de foot en première ligue de France, a maintenant son fan-club torontois.

Créé par Maxime Coignus et Martin Delhomme, un groupe de supporters de l’OM, qui se rencontrent depuis trois ans pour regarder les matchs presque chaque semaine, vient de recevoir sa reconnaissance officielle du club.

Depuis cet été, la soixantaine de supporters se donnent rendez-vous au Café Nicole de la rue The Esplanade les samedis ou dimanches, plus souvent en après-midi, à cause du décalage horaire, puisque les matchs en France ont lieu en soirée. De dix à vingt passionnés répondent à l’appel à chaque occasion.

Olympique de Marseille, OM
Les partisans torontois de l’OM de Marseille ont aussi leur équipe de foot: l’Olympic du 6ix.

Marchandises

«Cela signifie que l’OM Toronto Club peut maintenant vendre des cartes de membre et de la marchandise officielle, et cela permet des contacts plus réguliers avec les promoteurs de l’équipe de Marseille», indiquent à l-express.ca deux des animateurs les plus actifs du fan-club: Yann Cosson et Marc-Antoine Briand.

Déjà, le groupe vendait des hoodies aux couleurs de l’OM, produits à Toronto par un ami. Le nouveau statut du fan-club ouvre la porte à des affaires avec le détaillant Soccer World.

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Le groupe entretient aussi le «rêve» d’organiser un match amical entre le Toronto FC et l’OM.

Olympique de Marseille, OM
Des chandails aux couleurs de l’OM.

Groupe d’amis

L’OM Toronto Club reste un groupe informel, n’ayant pas encore de règlements ni de conseil d’administration. Mais cela pourrait changer bientôt, mentionnent les deux animateurs.

De prime abord, Yann Cosson et Marc-Antoine Briand n’ont pas un fort accent marseillais. Celui de Yann Cosson, qui a vécu 15 ans à Marseille, peut toutefois revenir rapidement sur commande.

Marc-Antoine Briand, lui, est de Nancy (Nord-Est de la France), «mais je suis fan de l’OM depuis toujours et j’ai souvent pris le train pour aller voir des matchs à Marseille!»

Olympique de Marseille, OM
Le raton laveur devient la mascotte de l’OM Toronto Club.

OM vs PSG

Toronto avait déjà son fan-club du PSG (Paris Saint-Germain), dont les membres se retrouvent dans des restos-bars du centre-ville. Le 20 septembre dernier les deux clubs s’affrontaient dans ce que les initiés appellent un «classico»: le PSG l’a emporté 2-1.

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L’OM est actuellement 17e au classement des 18 équipes de la Ligue 1. Le PSG est 6e.

Fondé en 1899 et propriété aujourd’hui du philanthrope américain Frank McCourt, l’OM a remporté neuf championnats de France au cours de son histoire, notamment sous Didier Deschamps, le célèbre entraîneur et sélectionneur de l’équipe de France.

Olympique de Marseille
Des partisans torontois de l’OM.

Coupe du monde 2026

Lors de la Coupe du monde de la FIFA qui a fait vibrer Toronto cet été, aucun joueur de l’équipe de France ne provenait de l’OM. Le défenseur canadien Derek Cornelius joue toutefois pour l’OM, comme quelques joueurs des équipes nationales des États-Unis, du Danemark et de l’Algérie.

«La Coupe du monde a suscité beaucoup d’engouement et d’émulation au Canada, notamment pour le foot féminin qui y est plus développé qu’en France», estime Marc-Antoine Briand.

Toronto compte plusieurs fan-clubs d’équipes anglaises, italiennes et d’autres nations de la planète foot. Le PSG et l’OM sont les deux seuls clubs français à y avoir établi une tête de pont.

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Auteurs

  • Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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