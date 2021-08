Tout comme ceux de Montréal, de Vancouver et de Québec, le fan club torontois est officiellement reconnu par le PSG. Fin 2019, ils se sont rendus au stade parisien et un maillot à leur nom leur a été offert. « On constitue un réel point d’ancrage pour eux », estime Victor.

Un fan club du PSG dynamique

Avant le covid, il leur arrivait de réunir 50 personnes pour les matchs importants. Lors de la Ligue des champions, ils étaient 85 à regarder leur équipe affronter Marseille.

« On sent qu’on prend de l’ampleur crescendo et ça nous fait plaisir », témoigne Olivier. « On fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux et ça marche bien. Aujourd’hui, pour un mois d’août alors qu’il fait beau dehors, on est très contents du monde qu’il y a. »

Leur activisme leur réussit, car de nouveaux supporters se sont joints à eux pour le redémarrage de la saison.

Julien, à Toronto depuis 3 ans, était au bar dimanche avec sa compagne pour regarder le match. « C’est sur Facebook que j’ai découvert ce fan club», dit-il. «J’étais très heureux, car je suis fan de foot et j’avais très envie de discuter avec des gens qui ont la même passion. »