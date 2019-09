Toronto a vibré avec le PSG au Hemingway’s

Mercredi avait lieu à Paris la rencontre de soccer entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, l’occasion pour les membres du fan-club torontois du PSG de se retrouver au Hemingway’s (124 Cumberland, entre Bay et Avenue Road).

Comptant pour la première journée des phases de poules de la Ligue des champions, la rencontre entre les deux cadors européens était très attendue par les supporters parisiens, venus en nombre pour assister au match.

Il faut dire qu’après les dernières déconvenues européennes du club parisien, couplées au feuilleton estival autour du possible départ de Neymar, les fans franciliens avaient besoin d’un bol d’air positif en cette période morose pour leur club.

Entre bières, anciens et nouveaux maillots, écharpes et chants à la gloire du PSG, on peut dire que l’après-midi a été réussie.

Une première mi-temps référence

En l’absence de ses trois vedettes offensives – Neymar, Mbappé et Cavani – le Paris St-Germain avait fort à faire contre le récent triple champion d’Europe espagnol, lui aussi handicapé par les absences notables de Sergio Ramos et Marcelo.