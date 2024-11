Alex Cross : chassé-croisé entre peur et folie

En matière de nœuds de cravate, j’ai appris que le Windsor est très répandu. Afin d’être plus coquet, on peut opter pour le Pratt ou le Van Wijk. Du côté italien, il y a Ricci et aussi, plus limité, Kiton à deux ou trois cents dollars.

M, un imitateur?

Ali, 10 ans, est le fils d’Alex Cross. Il lit beaucoup au sujet des affaires sur lesquelles son père bosse. Selon fiston, M est tout simplement un imitateur. Il reproduit ce que deux tueurs ont fait avant lui avec une cravate. «M. les copie tous les deux. Hein, p’pa?»

Étonnamment, personne dans les médias n’a encore fait un tel parallèle.

À l’occasion, Patterson illustre à quel point des criminels malins manipulent et dupent souvent des flics qu’ils considèrent comme de parfaits imbéciles. «Un meurtrier jouait bel bien depuis longtemps avec moi, un jeu de cadavres, note Cross. Ou bien faisait-il simplement comme un chat qui donne des coups de patte à la souris pour s’amuser avant la mise à mort?»

Pathologiste talentueux

Plusieurs passages nous conduisent à la morgue, car les personnes décédées de mort violente peuvent encore s’exprimer. Il faut toutefois un pathologiste talentueux pour entendre ces corps qui, le plus souvent, procurent des renseignements essentiels dans une enquête sur homicide.