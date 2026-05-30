Alcool au volant: tolérance zéro

Tolérance zéro: pas question de prendre une goutte d’alcool quand on conduit. Tel est le thème du roman jeunesse Les murs de ma prison, que signe Hélène Lavery, avocate et interprète judiciaire.

Alliant sa sensibilité à sa formation juridique, l’auteure met en scène la descente aux enfers et la lente reconstruction d’Olivier Granger et de Zoé Desbiens, deux adolescents de 17 ans comme les autres.

Olivier est le champion de l’école au ballon-panier. Zoé est la meilleure aux 400 mètres nage libre. La dernière journée du secondaire, ils sont les étoiles de la polyvalente; le lendemain, leurs rêves seront brisés.

Bière et sangria

Olivier promet aux parents de Zoé de reconduire leur fille après le bal des finissants. «Une promesse est une promesse. Si je la brisais, jamais plus ils ne me feraient confiance.»

Or, Olivier ne prend pas juste des boissons énergisantes durant la fête. Il engloutit quelques bières et plusieurs verres de sangria. Avant de prendre le volant, il cale une Red Bull. «Avec ça, j’cours aucun risque de m’endormir au volant.»