Alcool au volant: tolérance zéro

alcool, Hélène Lavery, Les murs de ma prison
Hélène Lavery, Les murs de ma prison, roman, Ottawa, Éditions David, collection 14/18, 2026, 282 pages, 12,99 $.
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Publié 30/05/2026 par Paul-François Sylvestre

Tolérance zéro: pas question de prendre une goutte d’alcool quand on conduit. Tel est le thème du roman jeunesse Les murs de ma prison, que signe Hélène Lavery, avocate et interprète judiciaire.

Alliant sa sensibilité à sa formation juridique, l’auteure met en scène la descente aux enfers et la lente reconstruction d’Olivier Granger et de Zoé Desbiens, deux adolescents de 17 ans comme les autres.

Olivier est le champion de l’école au ballon-panier. Zoé est la meilleure aux 400 mètres nage libre. La dernière journée du secondaire, ils sont les étoiles de la polyvalente; le lendemain, leurs rêves seront brisés.

Bière et sangria

Olivier promet aux parents de Zoé de reconduire leur fille après le bal des finissants. «Une promesse est une promesse. Si je la brisais, jamais plus ils ne me feraient confiance.»

Or, Olivier ne prend pas juste des boissons énergisantes durant la fête. Il engloutit quelques bières et plusieurs verres de sangria. Avant de prendre le volant, il cale une Red Bull. «Avec ça, j’cours aucun risque de m’endormir au volant.»

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Rappelons que pour les conducteurs de moins de vingt-deux ans et ceux qui ont un permis d’apprenti ou un permis probatoire, on applique la règle de la tolérance zéro. Pas question de prendre une goutte d’alcool quand on est au volant.

Acte irréparable

Olivier est loin du compte. Il conduit en état d’ébriété, se retrouve dans la voie inverse et frappe une voiture. La collision est cauchemardesque. Le père d’un enfant de 5 ans meurt et Zoé en ressort paraplégique. Olivier doit comparaître devant la Chambre de la jeunesse.

Le juge lui impose une peine d’un an et le place dans un centre de détention pour mineurs, où il subira les conséquences de son insouciance et pourra réfléchir aux drames qu’il a provoqués. «J’avais commis l’irréparable, je devais payer pour mes erreurs.»

Une première version de ce roman est parue en 2013 aux Éditions Vents d’Ouest, à Gatineau, sous le titre Tolérance zéro. Les Éditions David publient aujourd’hui une mouture revue et mise à jour par l’auteure.

Une prison dans la tête

Hélène Lavery illustre comment une prison est plus qu’une cellule de quatre murs, c’est aussi dans la tête d’Olivier. Il doit réapprivoiser l’existence et parier sur le futur. Espoir est un mot de six lettres qui contient l’essentiel de ses rêves, l’essentiel de sa libération non seulement physique mais également psychologique.

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Quant à Zoé, on la voit passer par toute une gamme d’émotions: colère, révolte, découragement, anxiété, incompréhension. La romancière nous la montre traversant aussi les étapes de l’écoute, de l’échange et du pardon.

Les murs de ma prison est un roman sur les principes de la justice réparatrice. Il ne laissera personne indifférent. Il pourrait bien figurer sur ma liste des coups de cœur de 2026…

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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