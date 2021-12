Lendemain de veille plus intense en mélangeant les alcools? Ça dépend lesquels…

Les congénères — des substances autres que le type d’alcool souhaité — en seraient responsables.

Ces sous-produits issus du processus de fermentation, comme le méthanol, l’acétone et l’acétaldéhyde, de même que certains tanins, peuvent avoir des effets toxiques. Ils peuvent influencer aussi le rythme de dégradation de l’alcool.

La fermentation en baril donne sa couleur foncée aux boissons, mais elle introduit du même coup certains de ces composés organiques dans la bouteille. Généralement, les alcools foncés ont donc une teneur plus élevée en congénères que les alcools plus pâles. Le bourbon contient 37 fois plus de ces molécules que la vodka.

L’éthanol dégradé plus rapidement que le méthanol

En théorie, c’est pourtant à l’éthanol que l’on devrait imputer la responsabilité de la gueule de bois, puisqu’on retrouve cette molécule dans tous les alcools.

Mais l’hypothèse la plus répandue veut que ce soit par l’ajout des congénères que les maux de tête et la nausée gagnent en intensité. Par exemple, le méthanol est métabolisé de la même façon que l’éthanol, mais les enzymes préfèrent dégrader l’éthanol en premier. Résultat, le méthanol patiente dans l’organisme et prolonge les effets du verre d’alcool.