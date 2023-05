Akos Verboczy : une personnalité façonnée par des lieux

À chaque pèlerin ses raisons

«À chaque pèlerin ses raisons. Celles qui me poussent à revisiter les lieux de ma jeunesse, je me les explique déjà mal, alors celles qui m’entraînent sur les pas de mon père me sont encore plus mystérieuses. Et, question encore plus déroutante: faut-il avoir la foi pour entreprendre un pèlerinage?»

Au fond, tous les souvenirs accumulés au fils du temps, et évoqués ici pour se rappeler des lieux, des gens, des moments, ont façonné celui que le narrateur est devenu aujourd’hui.

Lors d’une entrevue avec Le Devoir, Akos Verboczy dit que ce roman lui a permis «d’observer son personnage, de créer une distance et de le laisser se débrouiller pour avoir des réponses». Le roman est écrit au «je» et l’auteur reconnaît, toujours en entrevue, que le protagoniste lui ressemble un peu.