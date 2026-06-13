À Toronto, des chèvres font le travail des tondeuses

Un troupeau de 50 chèvres a brouté une prairie au cœur d’un parc torontois pour lutter contre les plantes envahissantes. Trois ans après son lancement, le projet de pâturage dirigé semble porter ses fruits.

Lancé par la Ville de Toronto au printemps 2024, le projet était de retour cette semaine, les 9 et 10 juin, pour une troisième année consécutive au parc Don Valley Brick Works.

«Le projet affiche des résultats préliminaires très prometteurs», résume la responsable Cheryl Post, spécialiste de l’environnement naturel à la Ville de Toronto.

«Nous avons noté des signes précoces de réduction de plusieurs espèces envahissantes, notamment le nerprun commun, la moutarde à l’ail, la salicaire pourpre et l’herbe à puce.»

Cheryl Post souligne que les chèvres broutent aussi les pousses d’espèces ligneuses envahissantes comme l’érable du Manitoba, qui pourraient sinon transformer la prairie en forêt.