Débris sur le trottoir ou raton-laveur mort? Appelez au 311.

Depuis sa création en 2009, la ligne téléphonique 311 de la Ville de Toronto s’est imposée comme un outil pour accéder à une multitude de services municipaux.

Disponible en plus de 180 langues, cette ligne permet aux résidents, aux visiteurs et aux propriétaires d’entreprises un accès facile aux services, programmes et informations non urgents de la Ville.

On appelle au 311 pour rapporter un nid de poule sur la route, un couvercle de poubelle abîmé, un panneau de signalisation illisible, le cadavre d’un raton laveur, etc. Bref, tout ce qui n’est pas à sa place.

La ligne a aussi son application numérique, téléchargeable de App Store ou de Google Play.

À l’instar du 911 pout les urgences, la plupart des villes canadiennes et américaines ont adopté le 311 pour les autres appels.