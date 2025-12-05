À la mémoire des femmes oubliées de l’histoire d’Haïti

Pour connaître la naissance d’Haïti, son véritable fondateur et l’épouse de ce dernier, il fait lire à tout prix Suzanne Louverture, d’esclave à Première dame, roman historique de Gabriel Osson.

Précisions d’abord que Saint-Domingue est l’ancien nom d’Haïti. La cheville ouvrière de cette première république noire du monde est le général François Dominique Toussaint qui adopte «le nom Louverture à cause de sa facilité à créer des brèches dans les lignes ennemies», une fois que l’esclavage est aboli en 1793.

François Dominique Toussaint (1743-1803) épouse Suzanne Simone Baptiste (1752-1816) en secondes noces. Cette femme élève et éduque deux enfants, surveille un adolescent, dirige des domestiques, supervise les travaux dans les champs et tient les comptes. L’auteur écrit: «elle était véritablement au four et au moulin».

Première dame

Puisque Toussaint émerge comme le premier gouverneur noir de Saint-Domingue, Suzanne assume son titre de première dame.

Avec le temps, elle se résigne à son rôle d’oreille attentive et d’observatrice silencieuse. Elle devient la voix de la conscience de son mari, dont «chaque nouvelle décision était un poids supplémentaire sur ses épaules».