50e anniversaire de l’école élémentaire catholique Saint-Philippe à Burlington

Pilier de la communauté à Burlington

«Félicitations à la grande famille de Saint-Philippe pour vos 50 ans!», a lancé Dominique Janssens, l’élu de la région de Halton à la table du Conseil scolaire MonAvenir.

«J’ai vu votre communauté scolaire grandir et devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Vous avez su, au fil des ans, faire votre place dans la ville de Burlington et vous faire reconnaître comme une destination de choix et un lieu rassembleur.»

Rpger Lebel a remercié les parents pour leur participation active à la vie scolaire. «Entre autres, l’engagement et le dévouement des parents qui ont allié leurs efforts à ceux du personnel enseignant et des élèves pour que nous puissions célébrer aujourd’hui. Voyageur un jour, voyageur toujours!»

Le Voyageur (coureur des bois) est la personnalité officielle de l’école et le nom de ses équipes sportives.

Chant, oeuvres d’art et barbecue

Les élèves de plusieurs classes ont fait valoir leurs talents en chantant Terre nouvelle, le chant thème du Conseil scolaire et de la Semaine de l’éducation catholique.