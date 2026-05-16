50e anniversaire de l’école Saint-René-Goupil à Guelph

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir a souligné, le 14 mai, le 50e anniversaire de l’école élémentaire catholique Saint-René-Goupil, à Guelph, lors d’une cérémonie réunissant élèves, familles, membres du personnel, anciens élèves, partenaires communautaires et dignitaires.

Fondée le 3 septembre 1974 avec 72 élèves accueillis dans des locaux partagés à l’école St. Patrick, l’école Saint-René-Goupil occupe depuis un demi-siècle une place centrale dans la communauté francophone de la région.

Son propre site en 1990

Après avoir partagé pendant plusieurs années les espaces de l’école Sacred Heart, la communauté a finalement vu en 1990 l’ouverture de l’école sur son site actuel de la promenade Scottsdale, qui a permis à la francophonie locale de s’épanouir dans un espace bien à elle.

«Depuis 1974, Saint-René-Goupil représente bien davantage qu’une école. Elle est un lieu de rassemblement, d’appartenance et de fierté francophone», a déclaré Dorothée Petit-Pas, conseillère scolaire de Waterloo-Brant-Haldimand-Norfolk.

«Elle témoigne de la volonté de parents et de leaders communautaires qui ont cru profondément à l’importance d’offrir aux enfants une éducation catholique en français.»