50e anniversaire de l’école Saint-René-Goupil à Guelph

école Saint-René-Goupil, Guelph
Célébration du 50e anniversaire de l'école élémentaire catholique Saint-René-Goupil à Guelph. Photos: Csc MonAvenir
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 16/05/2026 par l-express.ca

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir a souligné, le 14 mai, le 50e anniversaire de l’école élémentaire catholique Saint-René-Goupil, à Guelph, lors d’une cérémonie réunissant élèves, familles, membres du personnel, anciens élèves, partenaires communautaires et dignitaires.

Fondée le 3 septembre 1974 avec 72 élèves accueillis dans des locaux partagés à l’école St. Patrick, l’école Saint-René-Goupil occupe depuis un demi-siècle une place centrale dans la communauté francophone de la région.

école Saint-René-Goupil, Guelph
La cérémonie comprenait des chants de la chorale scolaire ainsi qu’une saynète présentée par les élèves de 5e année.

Son propre site en 1990

Après avoir partagé pendant plusieurs années les espaces de l’école Sacred Heart, la communauté a finalement vu en 1990 l’ouverture de l’école sur son site actuel de la promenade Scottsdale, qui a permis à la francophonie locale de s’épanouir dans un espace bien à elle.

«Depuis 1974, Saint-René-Goupil représente bien davantage qu’une école. Elle est un lieu de rassemblement, d’appartenance et de fierté francophone», a déclaré Dorothée Petit-Pas, conseillère scolaire de Waterloo-Brant-Haldimand-Norfolk.

«Elle témoigne de la volonté de parents et de leaders communautaires qui ont cru profondément à l’importance d’offrir aux enfants une éducation catholique en français.»

Publicité
école Saint-René-Goupil, Guelph
Le directeur de l’école Saint-René-Goupil, Leopold Ndountse.

Détermination de la communauté

Pour Geneviève Grenier, présidente du Csc MonAvenir, «des générations d’élèves ont pu apprendre, grandir et s’épanouir en français grâce à l’engagement de toute une communauté».

La directrice de l’éducation, Nicole Mollot, a salué la «résilience remarquable» de l’établissement, rappelant que même les épreuves — dont un incendie en septembre 1983 — «n’ont jamais entamé la détermination de la communauté».

Le directeur de l’école, Leopold Ndountse, l’a présentée comme un véritable phare pour des générations de familles francophones. «Saint-René-Goupil est cette lumière qui guide, qui traverse le temps malgré les tempêtes. Ce que nos élèves apprennent ici, ils l’emporteront avec eux toute leur vie.»

Le Csc MonAvenir gère présentement 47 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires sur un territoire qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et de Toronto à la baie Georgienne.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur