10e anniversaire de l’école élémentaire catholique Jean-Béliveau à East Gwillimbury

école Jean-Béliveau à East Gwillimbury
Renée Laflamme, directrice de l'école Jean-Béliveau à East Gwillimbury, avec des élèves célébrant le 10e anniversaire. Photos: Csc MonAvenir
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 08/05/2026 par l-express.ca

Les élèves, le personnel, les familles et les partenaires communautaires de la région de York ont souligné, ce 5 mai, le 10e anniversaire de l’école élémentaire catholique Jean-Béliveau, à East Gwillimbury.

La cérémonie a rassemblé la communauté autour de moments de réflexion, de célébration et de reconnaissance mettant en valeur l’engagement et la vitalité de l’école.

Les élèves ont également présenté de petits numéros artistiques et culturels mettant en scène les valeurs de l’école, notamment le respect, l’entraide, la persévérance et le sentiment d’appartenance à la francophonie catholique.

école Jean-Béliveau à East Gwillimbury
Célébrations dans le gymnase de l’école Jean-Béliveau.
école Jean-Béliveau à East Gwillimbury
Les élèves avaient préparé des numéros de chants et de danse.

«Depuis dix ans, l’école Jean-Béliveau est bien plus qu’un lieu d’apprentissage: c’est une communauté vivante où les élèves grandissent, s’épanouissent et développent un fort sentiment d’appartenance», a déclaré Nicole Mollot, directrice de l’éducation du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Publicité

«Cette école est le fruit d’un engagement partagé. Elle s’est construite au fil des années grâce à des personnes dévouées, à des partenariats solides et à une vision commune centrée sur la réussite et le bien-être de chaque élève.»

Pour la présidente du conseil scolaire, Geneviève Grenier, «l’école Jean-Béliveau joue un rôle important dans le développement d’une communauté francophone forte et inclusive à East Gwillimbury».

école Jean-Béliveau à East Gwillimbury
Célébration du 10e anniversaire de l’école Jean-Béliveau à East Gwillimbury. 
école Jean-Béliveau à East Gwillimbury
La communauté de l’école Jean-Béliveau à East Gwillimbury.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille environ 16 000 élèves de la maternelle à la 12e année au sein de 47 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires sur un territoire qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et de Toronto à la baie Georgienne.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur