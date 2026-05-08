Les élèves, le personnel, les familles et les partenaires communautaires de la région de York ont souligné, ce 5 mai, le 10e anniversaire de l’école élémentaire catholique Jean-Béliveau, à East Gwillimbury.

La cérémonie a rassemblé la communauté autour de moments de réflexion, de célébration et de reconnaissance mettant en valeur l’engagement et la vitalité de l’école.

Les élèves ont également présenté de petits numéros artistiques et culturels mettant en scène les valeurs de l’école, notamment le respect, l’entraide, la persévérance et le sentiment d’appartenance à la francophonie catholique.

«Depuis dix ans, l’école Jean-Béliveau est bien plus qu’un lieu d’apprentissage: c’est une communauté vivante où les élèves grandissent, s’épanouissent et développent un fort sentiment d’appartenance», a déclaré Nicole Mollot, directrice de l’éducation du Conseil scolaire catholique MonAvenir.