L’Académie catholique Mère-Teresa célèbre son quart de siècle

Hamilton

Célébration du 25e anniversaire de l'Académie catholique Mère-Teresa à Hamilton
Célébration du 25e anniversaire de l'Académie catholique Mère-Teresa à Hamilton. Photos: Csc MonAvenir
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Publié 13/05/2026 par l-express.ca

Le 25e anniversaire de l’école secondaire Académie catholique Mère-Teresa (ACMT), à Hamilton, a été souligné avec fierté lors d’une célébration réunissant élèves, parents, membres du personnel, anciens élèves, anciennes directions et membres du Conseil scolaire le mercredi 6 mai.

Depuis son ouverture le 7 septembre 1999, l’ACMT est un pilier de la communauté francophone de Hamilton.

L’événement a permis de revenir sur «25 années d’histoire marquées par la persévérance, la croissance et l’engagement collectif tout en mettant en lumière l’impact durable de l’école sur la réussite des élèves et le rayonnement de la francophonie dans la région», selon les responsables du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Célébration du 25e anniversaire de l'Académie catholique Mère-Teresa à Hamilton
Des élèves de l’ACMT ont chanté leur fierté.

L’école a formé des leaders

Pour la directrice de l’éducation Nicole Mollot, l’école «incarne depuis ses débuts la fierté francophone et catholique à Hamilton. En 25 ans, cette école a formé des milliers de jeunes qui sont devenus des leaders dans leur communauté, leur profession et leur famille.»

Évoquant son arrivée en pleine pandémie, la directrice de l’école, Felicia Chini, a souligné «l’accueil chaleureux, les gestes du quotidien et l’esprit de solidarité qui lui ont permis de trouver, à l’ACMT, bien plus qu’un milieu de travail: une véritable famille».

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Reprenant les mots de sainte Mère Teresa de Calcutta, elle a insisté sur l’importance des «petites choses faites avec amour».

Marcel Levesque, conseiller scolaire de Hamilton-Wentworth, a parlé lui aussi de l’ACMT comme d’un «ancrage»: «en choisissant d’apprendre en français à Hamilton, vous affirmez avec courage que la francophonie a sa place ici».

Célébration du 25e anniversaire de l'Académie catholique Mère-Teresa à Hamilton
La directrice de l’éducation du Csc MonAvenir, Nicole Mollot, la directrice de l’ACMT, Felicia Chini, et Frédéric Bergeron, surintendant de l’éducation.

Nouveau bâtiment

Il a également mis en lumière la forte mobilisation communautaire autour du projet du futur centre scolaire communautaire au 700 chemin Garner Est, en copropriété avec le Conseil scolaire Viamonde, où l’école aménagera dans quelques années.

Dorothée Petit-Pas, la conseillère scolaire de Brant-Haldimand-Norfolk, a salué le travail du personnel et l’engagement des familles, dont les enfants «parcourent de longues distances pour étudier en français».

Le futur bâtiment de l’ACMT, situé à proximité de la nouvelle autoroute reliant Hamilton à Brantford, contribuera à améliorer l’accessibilité et à réduire les temps de déplacement pour plusieurs élèves.

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Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille environ 16 000 élèves de la maternelle à la 12e année au sein de ses 47 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires sur un territoire qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et de Toronto à la baie Georgienne.

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