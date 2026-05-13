L’Académie catholique Mère-Teresa célèbre son quart de siècle

Le 25e anniversaire de l’école secondaire Académie catholique Mère-Teresa (ACMT), à Hamilton, a été souligné avec fierté lors d’une célébration réunissant élèves, parents, membres du personnel, anciens élèves, anciennes directions et membres du Conseil scolaire le mercredi 6 mai.

Depuis son ouverture le 7 septembre 1999, l’ACMT est un pilier de la communauté francophone de Hamilton.

L’événement a permis de revenir sur «25 années d’histoire marquées par la persévérance, la croissance et l’engagement collectif tout en mettant en lumière l’impact durable de l’école sur la réussite des élèves et le rayonnement de la francophonie dans la région», selon les responsables du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

L’école a formé des leaders

Pour la directrice de l’éducation Nicole Mollot, l’école «incarne depuis ses débuts la fierté francophone et catholique à Hamilton. En 25 ans, cette école a formé des milliers de jeunes qui sont devenus des leaders dans leur communauté, leur profession et leur famille.»

Évoquant son arrivée en pleine pandémie, la directrice de l’école, Felicia Chini, a souligné «l’accueil chaleureux, les gestes du quotidien et l’esprit de solidarité qui lui ont permis de trouver, à l’ACMT, bien plus qu’un milieu de travail: une véritable famille».