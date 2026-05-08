Financement obtenu pour le terrain de la future école secondaire catholique de Milton

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario vient d’octroyer au Conseil scolaire catholique MonAvenir le financement nécessaire à l’acquisition du terrain de sa future école secondaire à Milton.

La nouvelle école secondaire de 502 places-élèves sera construite sur un terrain de 10,15 acres situé au 6554 chemin Tremaine.

«Les familles de Milton attendent cette nouvelle école secondaire depuis longtemps», affirme la présidente Geneviève Grenier.

Plus près que l’école Sainte-Trinité

«Nous sommes heureux que le gouvernement de l’Ontario ait reconnu les besoins croissants de la population francophone de la région de Halton», commente Dominique Janssens, conseiller scolaire de la région de Halton.

«Les élèves de Milton, qui doivent se rendre à l’école secondaire catholique Sainte-Trinité à Oakville pour poursuivre leurs études secondaires dans une école catholique de langue française, pourront enfin avoir accès à une école plus près de leur domicile.»