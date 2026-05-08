Financement obtenu pour le terrain de la future école secondaire catholique de Milton

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Milton est souvent mentionnée dans le palmarès des meilleures petites villes. Photo: Ville de Milton
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Publié 08/05/2026 par l-express.ca

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario vient d’octroyer au Conseil scolaire catholique MonAvenir le financement nécessaire à l’acquisition du terrain de sa future école secondaire à Milton.

La nouvelle école secondaire de 502 places-élèves sera construite sur un terrain de 10,15 acres situé au 6554 chemin Tremaine.

«Les familles de Milton attendent cette nouvelle école secondaire depuis longtemps», affirme la présidente Geneviève Grenier.

Conseil scolaire catholique MonAvenir
La présidente du Conseil scolaire catholique MonAvenir, Geneviève Grenier, et le vice-président Marcellin Kwilu Mondo. Photo: Csc MonAvenir

Plus près que l’école Sainte-Trinité

«Nous sommes heureux que le gouvernement de l’Ontario ait reconnu les besoins croissants de la population francophone de la région de Halton», commente Dominique Janssens, conseiller scolaire de la région de Halton.

«Les élèves de Milton, qui doivent se rendre à l’école secondaire catholique Sainte-Trinité à Oakville pour poursuivre leurs études secondaires dans une école catholique de langue française, pourront enfin avoir accès à une école plus près de leur domicile.»

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En avril 2024, le ministère de l’Éducation de l’Ontario avait réservé 27,4 millions $ pour la construction de cette nouvelle école. Le financement pour l’achat du terrain vient compléter le cadre financier et permet au Csc MonAvenir d’aller de l’avant avec les prochaines étapes.

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L’école secondaire catholique Sainte-Trinité, à Oakville. Photo: Csc MonAvenir

Ouverture dans trois ans?

«Nous poursuivons avec enthousiasme nos démarches auprès de la ville de Milton et le processus d’appel d’offres pour retenir un entrepreneur en construction, afin que les travaux puissent démarrer dans les meilleurs délais possibles», précise la directrice de l’Éducation Nicole Mollot.

Nicole Mollot.
Nicole Mollot.

Une fois que l’entrepreneur en construction aura été sélectionné et que les autorisations requises auront été obtenues auprès de la ville de Milton, une cérémonie de pelletée de terre marquant le début des travaux pourrait être organisée dans les prochains mois.

Il faudra ensuite compter 18 à 24 mois pour la construction. C’est à cette étape que se tiendront les consultations sur les secteurs de fréquentation scolaire du palier secondaire qui seront à redéfinir.

La 16e école secondaire MonAvenir

Cette nouvelle école secondaire catholique de langue française deviendra la 16e école secondaire du Csc MonAvenir.

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Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille environ 16 000 élèves de la maternelle à la 12e année au sein de 47 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires sur un territoire qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et de Toronto à la baie Georgienne.

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