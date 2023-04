4 mythes sur le Moyen Âge: 1000 ans pas si «ténébreux»

C’est d’ailleurs dans les années 1100 qu’apparaissent les premières universités européennes.

Et la méthode pédagogique n’a pas beaucoup changé au fil des années. «Les universités naissent avec le même système qu’aujourd’hui: on passe des examens et on obtient des licences pour pratiquer la médecine», rappelle l’historienne Geneviève Dumas.

4) Non, les chevaliers n’étaient pas si romantiques

En opposition aux médiévaux barbares et brutaux, on veut souvent présenter les chevaliers galants, braves et loyaux. «Cette vision romantique du Moyen Âge était déjà populaire à l’époque, confirme Geneviève Dumas. C’est ce à quoi tout le monde aspire: faire partie de la noblesse, de l’aristocratie.»

Malheureusement pour les plus romantiques, ces nobles chevaliers à l’amour courtois existaient surtout… dans la littérature. Maints poèmes et ritournelles, composés en gros entre les années 1000 et 1300, ont mis en scène ces superhéros à l’armure étincelante, dévoués à une gente dame.

Ces récits ont au moins l’avantage de faire apparaitre les femmes dans la littérature. Mais ces relations passionnelles semblent avoir été plutôt rares et ce mythe, surtout alimenté par des écrivains.