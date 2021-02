L’un des grands combats du peintre francophone Alfred Pellan sera la lutte contre l’académisme. Cela le poussera à démissionner de son poste de professeur à l’École des beaux-arts de Montréal en 1952. Le surréalisme l’attire de plus en plus: ses oeuvres deviennent plus complexes et composées de couleurs plus vives.

Alfred Pellan a eu une grande influence sur les mouvements artistiques québécois. Il décède en 1988 à Laval. En 2019, il était exposé à la galerie Thompson Landry du quartier de la Distillerie de Toronto.

3 – Chéri Samba

Chéri Samba est né en 1956 en République démocratique du Congo. Avec ses tableaux politiques, il est l’un des artistes contemporains africains les plus connus. On peut notamment retrouver ses oeuvres au Centre Georges-Pompidou de Paris ou encore au MoMA de New-York.

Il s’installe à Kinshasa, la capitale de la RDC, à 16 ans et devient peintre d’enseignes publicitaires. En 1975, il ouvre son propre atelier. C’est à cette période qu’il devient illustrateur et qu’il s’essaye à l’art de la bande dessinée.

Plus tard, il mélangera ces deux influences et crée ce qu’il appelle: la peinture à bulle. Il peint de grandes toiles figuratives qui portent des inscriptions en anglais, en français et en lingala, dans lesquelles il n’hésite pas à mettre en scène des problématiques sociétales qui dérangent: les inégalités sociales, la corruption, le sida… Ainsi, il profite de ses oeuvres pour critiquer les puissances étrangères, mais aussi les dirigeants du continent.

Avec son esthétique colorée et joyeuse, il rencontre assez vite un succès local et se qualifie lui-même d’«artiste populaire». Aujourd’hui, pour acquérir un des tableaux du peintre francophone, il faudrait débourser plus de 50 000 $.