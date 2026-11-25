Le 25 novembre est la fête de sainte Catherine. Il s’agit d’une princesse noble et très instruite ayant vécu à Alexandrie de 287 à 305. Son lien avec la célèbre tire remonte à la Nouvelle-France.

Catherine reproche à l’empereur Maxence de persécuter les chrétiens. Il réunit alors cinquante philosophes pour la contredire, mais Catherine les convertit tous par son éloquence.

Emprisonnée puis sommée d’épouser l’empereur, la jeune Catherine refuse et est condamnée à être brisée sur une roue garnie de pointes de fer. Selon le récit, l’instrument se brise miraculeusement à son approche.

L’empereur décide de la faire décapiter. Elle a 18 ans et devient la patronne des écoliers et écolières. Au calendrier des saints, sa célébration est fixée au 25 novembre depuis le Xe siècle.

Mélasse et cassonade

En Nouvelle-France, Marguerite Bourgeoys (1620-1700) ouvre la première école à Ville-Marie (Montréal) en 1658. Selon la légende, c’est un 25 novembre qu’elle aurait confectionné des bonbons à base de mélasse et de cassonade pour attirer les enfants à l’école.