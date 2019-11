La tire Sainte-Catherine, une tradition qui se perd

Bonbon traditionnel au Canada français, la tire Sainte-Catherine aurait été inventée par Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la première école à Ville-Marie ou Montréal en 1658. Cette friandise servait à attirer les enfants français et autochtones à l’école.

Lorsque j’étais au primaire, maman préparait cette tire le 24 novembre afin que nous puissions en apporter à l’école le lendemain, jour de la Sainte-Catherine. Inutile de dire que mes sœurs et moi étions populaires le 25 novembre à l’école Saint-Ambroise de Saint-Joachim, près de Windsor.

Semblable au caramel

Friandise à base de sucre blanc, de mélasse, de cassonade, de beurre et de sirop de maïs, la tire Sainte-Catherine a la consistance du caramel.

Lorsque les ingrédients ont mijoté assez longuement (125 degrés Celsius), on ajoute du soda tamisé et on brasse. Le soda a pour effet de blondir le mélange.

On étend ensuite la pâte sur une lèchefrite pour la laisser refroidir.