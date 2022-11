La tire Sainte-Catherine: un périple d’Alexandrie à Ville-Marie

Tous les 25 novembre, dans certaines écoles francophones du Canada, une vieille tradition se poursuit: faire de la tire Sainte-Catherine.

C’est une tradition qui remonte au premier siècle de la Nouvelle-France. Et si on pense à la journée où cette pratique se déroule, soit la fête de la Sainte-Catherine, il faut remonter encore plus loin, en France du XVIe ou du XVe siècle.

Au tournant des années 300

Mais pour aller au fin fond des choses, soit l’histoire de cette sainte Catherine, il faut regarder encore plus loin dans le rétroviseur. Je parle du tournant des années 300, c’est-à-dire un coup d’œil de plus de 17 siècles en arrière!

Sainte Catherine a inspiré l’une des dévotions les plus grandes en Europe, autant dans l’Église catholique qu’orthodoxe. Dès le XIIIe siècle, elle figure au 25 novembre dans tous les calendriers des saints des églises catholiques et orthodoxes.

Elle est aussi une des trois voix que dit entendre Jeanne d’Arc – sainte elle aussi –lui donnant l’ordre de faire couronner le Dauphin afin de délivrer la France de la présence anglaise, lors de la guerre de Cent Ans.